Coronavirus, il bollettino di venerdì 31 dicembre 2021: la mappa dei contagi e i dati dalle regioni 

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 31 dicembre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i nuovi casi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i bollettini delle singole regioni. Negli ultimi giorni i contagi hanno continuato a salire, fino al picco raggiunto ieri, giovedì 30 dicembre, con quasi 127mila nuovi casi e 156 vittime.

Intanto, continua ad aumentare rapidamente l'incidenza settimanale dei contagi da Sars-Cov-2 che si attesta a 783 casi su 100.000 abitanti nel periodo che va dal 24 al 30 dicembre, contro i 351 per 100.000 abitanti registrati tra il 17 e il 23 dicembre, secondo il flusso dei dati del ministero Salute.

Coronavirus, il bollettino di venerdì 31 dicembre 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi

Il totale dei casi di positività in Veneto, alla data odierna, è pari a +9.028, a fronte di 8.292.918 tamponi molecolari e di 13.490.660 tamponi antigenici. Riguardo ai ricoveri, dal nuovo report della Regione Veneto, emerge che il totale dei pazienti attualmente positivi in area non critica è di 1173 persone (+36 nelle ultime 24 ore) mentre 178 sono i ricoverati in terapia intensiva (-4). Si contano anche dieci decessi avvenuti negli ospedali per acuti e tre registrati negli ospedali di comunità.