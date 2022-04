Il bollettino Covid di oggi lunedì 4 aprile 2022: i nuovi casi e i morti per coronavirus

Il bollettino covid di oggi, lunedì 4 aprile 2022 sarà pubblicato come di consueto intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus ieri registrava 53.588 nuovi casi in Italia e 118 morti, a fronte di 364.182 tamponi processati. Nel weekend sono stati complessivamente 123mila i casi e 247 i decessi.

Quanto alla situazione degli ospedali sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre tornano sopra quota 10mila quelli ricoverati nei reparti ordinari.

Coronavirus, il bollettino di lunedì 4 aprile 2022

Intanto mentre la variante Xe del coronavirus, ricombinante tra Omicron 1 e Omicron 2, prende piede in Italia, il nostro paese si preprara alla stagione estiva con il 90% degli under 12 vaccinati. Ma la copertura immunitaria potrebbe non bastare come spiega Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica e consulente del ministro della Salute.

"Questa vaccinazione è fatta con 3 dosi. Una persona che oggi ha 2 dosi non è praticamente vaccinata - rimarca Ricciardi Questa malattia non dà un'immunità permanente, anche un soggetto guarito può reinfettarsi. Fino al 4% delle persone si reinfetta e cominciano ad esserci soggetti che si reinfettano più di due volte. Ci dobbiamo preparare mentalmente a una battaglia di lunga durata che non finisce con l'emergenza giuridica: vaccinazioni, green pass, mascherine e comportamenti saggi vanno tenuti". I contagi si diffondono in particolare nelle fasce caratterizzate da una copertura vaccinale ridotta: "La vaccinazione pediatrica è stato un fallimento, non ha raggiunto neanche il 38% - ricorda Ricciardi Lo spiego con la diffidenza dei genitori che temono più il vaccino della malattia, senza rendersi conto che la malattia è insidiosa: si sa come comincia ma non si sa come finisce, nel 10% dei bambini si ha il Long Covid con una lunga situazione di spossatezza".