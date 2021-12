Il bollettino Covid di oggi 4 dicembre 2021: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino Covid di oggi sabato 4 dicembre 2021. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. L'indice di contagio Rt in Italia è a 1,20, contro l'1,23 della scorsa settimana. L'incidenza cresce a 155 casi ogni centomila abitanti, contro i 125 di sette giorni fa. Questi i dati dell'ultimo monitoraggio della cabina di regia diffusi dall'Istituto superiore di sanità. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 7,3%, in salita rispetto al 6,2% della scorsa settimana. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 9,1%, contro l'8,1% della scorsa settimana.

Ieri 17.030 nuovi casi e 74 morti. Da lunedì 6 dicembre il Friuli-Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano passano in zona gialla. Numeri in crescita costante per Veneto, Calabria, Liguria, Marche e Lazio: senza un'inversione della curva epidemiologica, le restrizioni in queste regioni potrebbero aumentare prima delle festività di Natale.

Coronavirus: i contagi nelle regioni