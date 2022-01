Il bollettino Covid di oggi martedì 4 gennaio 2022. Nuovi casi, decessi e ricoveri: dati in tempo reale

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 4 gennaio 2022. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con tutti i dati su nuovi casi, deceduti e ospedalizzati. Ieri, lunedì 3 gennaio, sono state notificate 68.052 diagnosi a fronte però di un numero di tamponi contenuto (445.321).

Attualmente su 100mila persone positive, 1.100 vengono ricoverate in area medica e 120 in terapia intensiva. Per ora il sistema regge, ma lo stress sulle strutture ospedaliere inizia ad essere importante. "Con questo tasso di crescita dei casi rischiamo comunque di intasare gli ospedali perché si può arrivare a 2 milioni di positivi", dichiara il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. La congesione degli ospedali è "meno veloce", però comunque "l'impatto c'è" sottolinea Cartabellotta. Il pericolo concreto è di "arrivare a 2 milioni di positivi e se anche il tasso dei ricoveri fosse l'1% avremmo 20mila persone in ospedale".

Bollettino coronavirus: i dati di oggi 4 gennaio 2022

In basso il bollettino di oggi 04/01/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Covid: nuovi casi e ospedalizzati nelle regioni

Sono ben 16.602 i casi registrati in Veneto, in netto aumento (come prevedibile) rispetto ai 6.468 di ieri. Un'impennata allarmante. In tutta le regione ci sono 209 pazienti in terapia intensiva e 1.366 in area non critica.

Quasi triplicati in Toscana i nuovi casi di Covid, che passano dai 6.952 registrati ieri, lunedì 3 gennaio, su 27.639 test, ai 18.868 di oggi su 79.247 test di cui 22.391 tamponi molecolari e 56.856 test rapidi. Lo comunica, sul suo canale Telegram, il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso complessivo dei nuovi positivi è in calo, essendosi attestato al 23,81%, mentre ieri era al 25,15%. In deciso rialzo, invece, il tasso di positività riscontrato sulle prime diagnosi, che oggi tocca il 75,1%, quasi 15 punti percentuali in più di ieri, quando era arrivato al 60,6%.