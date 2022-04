Il bollettino Covid di oggi martedì 5 aprile 2022: occupazione ospedali sale al 20% in 7 regioni

Il bollettino covid di oggi, martedì 5 aprile 2022, sarà pubblicato come di consueto intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus registra 30.630 nuovi contagi ma sconta il calo dei tamponi nel weeekend che ha comunque confermato un alto tasso di positività al 14,5%. Le vittime ieri erano invece 125, in aumento rispetto alle 118 di domenica. Negli ospedali restano ricoverati 10.241 (+224) pazienti covid, mentre nelle terapie intensive ci sono al momento 483 pazienti covid.

Coronavirus, il bollettino di martedì 5 aprile 2022

Attualmente positivi: --, ieri 1.274.305

Deceduti: --, ieri 159.909 (+125)

Dimessi/guariti: --, ieri 13.442.930 (+40.915)

Ricoverati con sintomi: --, ieri 10.241

Ricoverati in terapia intensiva:--, ieri 483

Totale pazienti ospedalizzati: --, ieri 10.724

Tamponi: --, ieri 203.647.359 in totale

Totale casi: --, ieri 14.877.144 (+30.630, +0,21%)

Covid, negli ospedali occupazione sale al 20%

Nelle ultime 24 ore, in Italia, l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di 'area non critica' da parte di pazienti con Covid-19 sale di un punto percentuale raggiungendo il 16% (un anno fa era al 43%) e supera il 20% in 7 regioni: Umbria (40%), Calabria (34%), Basilicata (26%), Sicilia (27%), Marche (24%), Puglia (23%), Abruzzo (22%). L'occupazione delle terapie intensive, invece, è stabile al 5% in Italia (mentre esattamente un anno segnava il 41%), ma resta al 10% in Calabria e al 12% in Sardegna.