Il bollettino covid di oggi 5 febbraio 2022: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino covid di oggi sabato 5 febbraio 2022. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Nel bollettino di ieri sono stati registrati 99.522 nuovi casi e altri 433 morti. Il tasso di positività di ieri è stato dell'11,2% (giovedì 3 febbraio era invece del 12,3%, con 112.691 contagi e 414 vittime).

Coronavirus: il bollettino di oggi sabato 5 febbraio 2022

In basso il bollettino di oggi 05/02/2022 e la tabella del ministero della Salute.

+++ Articolo in aggiornamento +++

Nuovi casi: ...

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in terapia intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Dimessi/guariti:

Totale casi:

Coronavirus: i contagi nelle regioni

In Alto Adige tre decessi, 124 casi positivi ai tamponi molecolari pcr e 1.179 ai test antigenici. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 118, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate 93, mentre in isolamento nelle strutture di Colle Isarco ci sono 39 persone. Sono 10, infine, i ricoverati in terapia intensiva.

In Veneto prosegue la discesa della curva dei contagi da coronavirus, con 10.012 nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.213.740. Ancora alto, però il numero di vittime, ieri 37, con il totale a 13.347. Nettamente in discesa, secondo il bollettino regionale, tutti gli indicatori sanitari: gli attuali positivi sono infatti 182.117, 10.058 in meno rispetto al giorno precedente; negli ospedali scende l'occupazione dei letti sia in area medica (1.703, -57) che in terapia intensiva (156, -2).

Nelle Marche calano i positivi al covid: sono 2.484 quelli registrati nelle ultime 24 ore (ieri 4.030 su 13.098 tamponi eseguiti), a fronte, però, di soli 8.480 tamponi processati, di cui 6.479 nel percorso diagnostico. Stabile il tasso di positività, pari al 38,3%, mentre scende quello di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti, che si attesta oggi a 1.896,36 (ieri 2.071,33). Da lunedì 7 febbraio la regione passa in zona arancione.