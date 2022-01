Il bollettino Covid di mercoledì 5 gennaio 2022: i dati dalle Regioni

Coronavirus, attesa per il bollettino di oggi mercoledì 5 gennaio 2022. Ieri ci sono stati 170.844 nuovi casi su 1.228.410 tamponi e 259 decessi.

Oggi la cabina di regia e poi Consiglio dei ministri per decidere sulle nuove misure da adottare per contenere l'aumento dei nuovi contagi. A livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri sale al 20% e, in 24 ore, cresce in 13 regioni, raggiungendo livelli più critici in Valle d'Aosta (47%), Calabria (32%), Liguria (31%) e Umbria (con +3% raggiunge il 27%). Stabili le terapie intensive, al 15%, che crescono però in Abruzzo (13%), Basilicata (4%), Lombardia (15%), Provincia autonoma di Bolzano (19%), Piemonte (19%) e Valle d'Aosta (12%). Prosegue la campagna di immunizzazione e tra il 5 e l'8 gennaio saranno distribuiti alle Regioni 2.811.600 dosi di vaccino.

Bollettino coronavirus: i dati di oggi 5 gennaio 2022

In basso il bollettino di oggi 4/1/2022 e la tabella del ministero della Salute

Nuovi casi:

Tamponi (antigienici e molecolari):

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in terapia intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Totale decessi:

Covid: i nuovi casi e i numeri dalle Regioni

In Veneto si registrano 16.871 i contagi e altri 28 morti. I pazienti in ospedale ricoverati in area non critica sono 1.395 (+29), mentre le persone in terapia intensiva sono 211 (+2).

Il bollettino della Regione Toscana segnala 16.957 nuovi positivi e 11 nuovi decessi. Gli attualmente positivi sono oggi 133.132, +11,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 961 (54 in più rispetto a ieri), di cui 90 in terapia intensiva (5 in più).

In Puglia si registrano 5.514 nuovi positivi e nessun decesso. Gli attualmente positivi sono 41.162, di cui 364 ricoverati in area non critica Covid (30 in più rispetto a ieri) e 38 in terapia intensiva (due in più rispetto a ieri).

In Basilicata i nuovi contagi da coronavirus sono 943, non si registrano invece nuovi decessi. I ricoverati per Covid-19 sono 74 (+1) di cui 3 in terapia intensiva.