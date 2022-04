Il bollettino Covid di oggi mercoledì 6 aprile 2022

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 6 aprile 2022 fa registrare 69.278 nuovi casi a fronte di 461.448 tamponi (antigenici e molecolari) effettuati con un tasso positività al 15%. I casi Covid totali in Italia, da inizio pandemia, sono più di 15 milioni, 15.035.943 per la precisione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 150 morti: le vittime totali sono 160.253. In calo le terapie intensive: sono 5 in meno (ieri -12), con 51 ingressi del giorno, e scendono a 466. E in diminuzione anche i ricoveri ordinari, meno 82 (ieri +5), 10.164 in tutto.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 6 aprile 2022

Nuovi casi: 69.278 (ieri 88.173)

Decessi: 150 (ieri +194)

Attualmente positivi: 1.274.286

Deceduti: 160.253 (+150)

Dimessi/Guariti: 13.601.404 (+69.837) ieri 13.531.567

Ricoverati con sintomi: 10.164 (-82) ieri 10.246

Ricoverati in terapia intensiva: 466 (-5) ieri 471

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 51, ieri 57

Tamponi: 204.108.807 in totale (+461.448)

Totale casi: 15.035.943 (+ 69.278)

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.584.745 (166.033) (9.094)

Veneto: 1.527.854 (80.128) (6.989)

Campania: 1.442.876 (165.731) (7.277)

Lazio: 1.332.573 (135.607) (7.782)

Emilia-Romagna: 1.306.958 (56.356) (5.343)

Piemonte: 1.067.697 (55.103) (3.368)

Toscana: 1.009.829 (49.301) (4.458)

Sicilia: 1.005.548 (183.722) (4.566)

Puglia: 953.194 (113.347) (5.773)

Marche: 402.592 (12.432) (1.981)

Liguria: 393.461 (17.344) (1.518)

Friuli Venezia Giulia: 340.509 (23.782) (1.133)

Abruzzo: 326.601 (42.680) (1.982)

Calabria: 311.225 (80.216) (2.342)

Umbria: 242.016 (16.367) (1.473)

Sardegna: 239.789 (30.297) (1.989)

P.A. Bolzano: 201.114 (5.805) (512)

P.A. Trento: 151.851 (4.016) (466)

Basilicata: 111.287 (26.700) (712)

Molise: 51.187 (8.196) (430)

Valle d'Aosta: 33.037 (1.123) (90)

Ema-Ecdc: "Ok a quarta dose per gli over 80"

La task force Covid-19 dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e dell'Agenzia europea del farmaco EMA ha concluso che è troppo presto per considerare l'utilizzo di una quarta dose di vaccini mRna contro il coronavirus nella popolazione generale. Tuttavia entrambe le agenzie hanno convenuto che una quarta dose (o un secondo booster) può essere somministrata agli adulti di età pari o superiore a 80 anni.

"Attualmente non ci sono evidenze chiare nell'Ue che la protezione del vaccino anti-Covid contro malattia grave stia diminuendo in maniera sostanziale negli adulti tra 60 e 79 anni con sistema immunitario normale e quindi non c'è nessuna chiara evidenza a sostegno dell'uso immediato di una quarta dose". Questo è il parere espresso sulla quarta dose dall'Ecdc e dall'Ema. Le autorità aggiungono che si continuerà con il monitoraggio dei dati "per determinare se esiste un rischio crescente di malattie gravi tra coloro che sono vaccinati. Se l'attuale situazione epidemiologica cambiasse ed emergessero nuovi segnali, potrebbe rendersi necessario considerare una quarta dose in questa fascia di età", avvertono i due enti Ue. Nel frattempo, "le autorità nazionali prenderanno in considerazione anche i dati locali per decidere se utilizzare una quarta dose nelle persone a rischio più elevato".