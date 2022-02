Il bollettino covid di oggi 6 febbraio 2022: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino covid di oggi, domenica 6 febbraio 2022. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. La fase critica dell'epidemia sta finendo, secondo gli esperti. Ma quando caleranno i contagi in maniera netta? Nelle prossime settimane il numero dei nuovi casi positivi potrebbe continuare a diminuire, mentre a fine marzo potrebbe ridursi il carico sugli ospedali. Ma è ancora presto per veder scendere il numero dei decessi, come abbiamo spiegato qui.

Nel bollettino di ieri sono stati registrati 93.157 nuovi contagi e 375 morti. Sabato sono stati analizzati 198.166 tamponi molecolari e 648.314 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 16,01%, mentre quella dei test antigenici del 9,48%. Nella giornata di venerdì i contagi registrati erano stati 99.522 e i morti 433.

Coronavirus: il bollettino di oggi domenica 6 febbraio 2022

In basso il bollettino di oggi 06/02/2022 e la tabella del ministero della Salute.

+++ Articolo in aggiornamento +++

Nuovi casi: ...

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in terapia intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Dimessi/guariti:

Totale casi:

Coronavirus: i contagi nelle regioni

In Veneto sono 7.470 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta del primo dato sotto i diecimila relativo al sabato in regione dall'inizio dell'anno: domenica scorsa i contagi registrati erano stati 11.233. Il bollettino regionale segnala 12 vittime, con il totale a 13.359. Scendono i dati sugli attuali positivi, che sono 173.300, -8.817 rispetto alle 24 ore precedenti. Risalgono leggermente i dati clinici, con 1.710 ricoveri in area medica (+7) e 162 (+6) in terapia intensiva.