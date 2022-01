Il bollettino Covid di oggi 6 gennaio 2022: nuovi casi e morti, i dati regione per regione

Covid, il bollettino di oggi giovedì 6 gennaio 2022: ieri ci sono stati in Italia 189.109 nuovi casi con oltre un milione di tamponi e 231 decessi. Arriva una stretta vera, la più dura finora, per chi non è vaccinato, ma Omicron ormai dilaga e il picco dell'ondata non è ancora all'orizzonte. Oggi si supererà la quota di un milione e mezzo attualmente positivi. Il 78.5% della popolazione totale è stato vaccinato con due dosi, il 3.5% è in attesa di seconda dose, il 36.4% della popolazione ha avuto la terza dose. Ecco il bollettino di oggi

Bollettino coronavirus: i dati di oggi 6 gennaio 2022

Nuovi casi: ieri 189.109

189.109 Tamponi (antigienici e molecolari): ieri 1.094.255

1.094.255 Decessi: ieri 231

Ricoverati con sintomi: ieri +452, totale 13.354

+452, totale 13.354 Di cui in terapia intensiva: ieri +36, totale 1.428

+36, totale 1.428 Ingressi del giorno in terapia intensiva: ieri 132

132 Attualmente positivi: ieri 1.421.117

1.421.117 Dimessi/Guariti: ieri 5.196.642

5.196.642 Totale casi: ieri 6.756.035

6.756.035 Totale decessi: ieri 138.276

Covid: i nuovi casi e i numeri dalle Regioni 6 gennaio 2022

Ecco i numeri da tutte le regioni per oggi 6 gennaio 2022:

I nuovi casi Covid registrati oggi in Toscana sono 17.286 su 75.524 test di cui 22.889 tamponi molecolari e 52.635 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al

22,89% (75,4% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i casi sono in aumento a fronte di un numero maggiore di tamponi, con un'incidenza di positivivi in calo: nel precedente report c'erano stati 16.957 contagi su 67.310 test, con un tasso di positività del 25,19% (74,6% sulle prime diagnosi).

articolo in aggiornamento costante tutto il giorno