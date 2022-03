Il bollettino Covid di oggi 6 marzo 2022: i nuovi contagi e i focolai regione per regione

Il bollettino Covid di oggi, domenica 6 marzo 2022. Come di consueto tra le 17 e le 18 il ministero della Salute pubblica gli ultimi dati aggiornati sull'andamento della pandemia in Italia. Daremo qui tutte le variazioni delle ultime 24 ore per nuovi contagi, decessi, guarigioni, tamponi e situazione ospedaliera. Seguiremo anche gli aggiornamenti da parte della Regioni.

Prosegue la campagna vaccinale. Ammontano a 134.564.100 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia, secondo i dati del report sul sito del Governo aggiornato a oggi, 6 marzo. In particolare, sono state somministrate 42.308.961 dosi addizionali/richiamo (booster) al 92,34% della popolazione over 12 potenzialmente destinataria di queste somministrazioni che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Il totale della popolazione over 12 che ha ricevuto almeno una dose è pari a 49.287.760 persone, il 91,26%, mentre il totale del ciclo vaccinale sempre nella fascia over 12 riguarda 48.314.572 persone, pari all'89,45%. Il totale con almeno una dose più i guariti da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione, ammonta a 50.866.267 persone, pari al 94,18% della popolazione over 12.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 6 marzo 2022

Nuovi casi: (ieri 39.963)

Decessi: (ieri 173)

Tamponi (diagnostici e di controllo): (ieri 381.484)

Attualmente positivi: (ieri 1.018.831)

Ricoverati: (ieri -323 totale 8.974)

Ricoverati in terapia Intensiva: (ieri - 16 totale 609)

Nuovi ingressi in terapia intensiva: (ieri 59)

Dimessi/Guariti: (ieri + 46.147 totale 11.815.610)

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Toscana sono 2.487 in più rispetto a ieri (855 confermati con tampone molecolare e 1.632 da test rapido antigenico) i casi di Covid. Gli attualmente positivi sono oggi 23.676, -3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 731 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano otto nuovi decessi di persone positive al Covid.

In Umbria nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.132 nuovi casi Covid, gli attualmente positivi sono 10.623 con un incremento rispetto al giorno precedente pari all'8,8%. Sono 274 le guarigioni. Calano i pazienti ricoverati: sono 135 a fronte dei 142 di ieri. Di questi, 5 sono in terapia intensiva come nei giorni precedenti. Un nuovo decesso nell'ultimo giorno, per un totale di 1.750 dall'inizio della pandemia.

In Basilicata oggi si registrano 399 nuovi contagi a fronte di 2.075 tamponi (molecolari ed antigenici)processati ieri. Nella stessa giornata si sono registrate 267 guarigioni e una vittima. In totale sono 89 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, di cui una in terapia intensiva.

Sono 1.619 i casi di positività al Covid registrati oggi nelle Marche, a fronte di 4.994 tamponi processati, di cui 3.668 nel percorso diagnostico. Il tasso di positività si attesta a 44,1%, mentre quello di incidenza cumulativo su 100mila abitanti è pari a 625,21. Sono i dati forniti dal Servizio Sanitario della Regione. Sono 303 le persone con sintomi; 528 sono i contatti stretti di positivi e 416 i contatti domestici.

Scendono nelle ultime 24 ore i nuovi contagi Covid in Veneto: 3.029, rispetto ai 3.866 di ieri. Le vittime sono 7. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 1.352.070, quello di decessi a 13.900. Lo riferisce il bollettino regionale. Si abbassa di poco il numero degli attuali positivi, 49.566 (-62). Stabili rispetto a 24 ore fa gli indicatori clinici: nei reparti non critici sono ricoverati 895 pazienti (-3), nelle terapie intensive 85 (+2).

Sono 366 i nuovi casi Covid registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore di cui 16 da 342 tamponi molecolari e 350 da test antigenici positivi. È quanto emerge dal bollettino dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige che registra anche un decesso per un totale di 1.414 da inizio pandemia.