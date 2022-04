Il bollettino Covid di oggi 7 aprile 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi

Coronavirus, i dati di oggi giovedì 7 aprile 2022. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri del bollettino del ministero della Salute su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Il monitoraggio della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 30 marzo-5 aprile, "una lieve diminuzione dei nuovi casi (469.479). scendono a 21 le province con incidenza superiore a 1.000 casi per 100 mila abitanti. continua ad aumentare, seppur più lentamente, l'occupazione dei posti letto in area medica (+506), ma tornano a scendere le terapie intensive (-16) e dopo un mese i decessi tornano sopra quota mille".

"Dopo la stabilizzazione della scorsa settimana - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - i nuovi casi settimanali si attestano a quota 469 mila, con una riduzione del 6,9% e una media mobile a 7 giorni che scende intorno ai 68 mila casi. Rimane tuttavia molto difficile fare previsioni, sia per l'eterogeneità delle situazioni regionali, sia perché in alcune grandi Regioni del Nord iniziano ad intravedersi segnali di risalita".

Il bollettino coronavirus di oggi 7 aprile 2022

In basso, non appena disponibili, i dati del bollettino di oggi 07/04/2022

