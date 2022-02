Il bollettino Covid di oggi 7 febbraio 2022: i nuovi contagi e i focolai regione per regione

Il bollettino Covid di oggi, lunedì 7 febbraio, con tutti gli aggiornamenti sull'andamento della pandemia in Italia sarà diffuso come di consueto dal ministero della Salute tra le 17 e le 18.

Intanto oggi scatta una mini rivoluzione: con le nuove regole per la quarantena. L'isolamento viene ridotto a 5 giorni per i non vaccinati e per chi non ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid in caso di contatto stretto con una persona positiva. La fine della quarantena è condizionata all'esito negativo di un test rapido o molecolare dopo i 5 giorni ed è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 anche per i 5 giorni successivi. Per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario se asintomatici, c’è solo l'autosorveglianza di cinque giorni e l'obbligo di indossare la mascherina Fffp2 per dieci giorni in tutto. Sempre se non sono emersi sintomi, non serve un tampone negativo in uscita.

Coronavirus: il bollettino di oggi lunedì 7 febbraio 2022

Nuovi casi: (ieri 78.952)

Decessi: (ieri 229)

Ricoverati con sintomi: (ieri 18.498)

Ricoverati in terapia intensiva: (ieri 1.431)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: (ieri 105)

Tamponi (antigenici e molecolari): (ieri 686.544)

Attualmente positivi: (ieri 2.073.248)

Dimessi/guariti: (ieri 9.399.717)

Totale casi: (ieri 11.621.736)

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Puglia sono stati registrati 31.744 test per l'infezione da Covid-19 e 2.345 nuovi casi: 706 in provincia di Bari, 187 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 193 in quella di Brindisi, 375 in provincia di Foggia, 645 in provincia di Lecce, 209 in provincia di Taranto nonchè 17 residenti fuori regione e 13 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 4 decessi. Attualmente sono 105.994 le persone positive, 750 sono ricoverate in area non critica e 70 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 645.493 a fronte di 8.051.192 test eseguiti e 7.322 quelle decedute.

Sono 600 i nuovi contagi da Covid segnalati nel bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Un dato però influenzato dal numero di tamponi in calo durante il weekend: sono infatti 23 i positivi su 304 tamponi effettuati. Altri 577 positività emergono da 5.328 test antigenici. Due le vittime: si tratta di un uomo ultraottantenne e di una donna ultranovantenne. Il totale dei morti in Alto Adige da inizio pandemia sale così a 1.367. Aumentano i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri: sono 139, contro i 128 di ieri. 11 le persone in terapia intensiva, una in meno. Nelle ultime 24 ore anche 1.995 guariti. In quarantena o isolamento domiciliare restano 19.282 persone.

In Basilicata sono 431 i nuovi casi di contagio da Covid, su un totale di 2.884 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 2 decessi. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Nova Siri e Potenza

Molise in controtendenza: mentre in Italia i casi Covid sono in evidente calo, in regione la pandemia sembra non rallentare. Negli ultimi sette giorni ci sono stati 2.662 nuovi positivi contro i 2.683 della settimana precedente. Il dato dunque è sostanzialmente stabile mentre invece risale il rapporto tra tamponi e nuovi contagiati che passa dal 14,1 al 14,9 % (con quasi 18mila tamponi processati). Il numero degli attualmente positivi peròscende: ora sono 8.942 i malati Covid in regione, 915 in meno rispetto a lunedì scorso. In aumento i ricoveri che passano da 41 a 48 (+7), stabili le terapie intensive con 3 pazienti.

Scendono ancora, del quattro per cento rispetto a domenica, gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 18.399, 762 in meno. Leggera risalita invece per i ricoverati in ospedale, 229, cinque in più, nove dei quali in terapia intensiva, uno in più. Lo riporta il sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 597 nuovi positivi, 1.354 guariti e altri cinque morti. Sono stati analizzati 566 tamponi e 4.458 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari all'11,88 per cento (era 9,5 lunedì della scorsa settimana)

Sono 2.858 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato che rispecchia il calo "fisiologico" della domenica, e che porta il totale a 1.224.068. Viene comunque confermato l'andamento in discesa dei contagi, che lunedì scorso in regione erano stati 4.877. Il bollettino regionale segnala 14 vittime, con il totale a 13.373. Continua la discesa degli attuali positivi, 168.750, -4.550 rispetto alle 24 ore precedenti. Stabile il dato ospedaliero, con 1.711 ricoveri in area medica (+1) e 160 (-2) in terapia intensiva.