Il bollettino Covid di oggi 7 marzo 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi

Coronavirus, i dati di oggi lunedì 7 marzo 2022. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri del bollettino del ministero della Salute su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Ieri sono state notificate 35.057 diagnosi contro le 30.629 della domenica precedente. La curva dei contagi ha ripreso a crescere? Per ora c'è qualche segnale che ciò stia avvenendo, ma la conferma arriverà solo quando ci saranno a disposizione dati più solidi e riferiti ad un periodo di tempo più ampio.

Il bollettino coronavirus di oggi 7 marzo 2022

In basso, non appena disponibili, i dati del bollettino di oggi 07/03/2022

Nuovi casi: --- (lunedì scorso 17.981)

Covid: i dati regione per regione

In Veneto sono stati notificati 1.567 nuovi positivi, su un totale di 15.575 tamponi con un tasso di positività del 10%. I decessi sono 7. Tornano a crescere di poco i ricoveri in area medica, 907 (+12), mentre scendo i pazienti nelle terapie intensive 82 (-3).

In Toscana si contano 1.420 casi in più rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 4.538 tamponi molecolari e 5.313 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,4% è risultato positivo. I ricoverati sono 750 (+19), di cui 50 in terapia intensiva (+3). Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 10 uomini e 7 donne con un'età media di 82,4 anni.

In Umbria le diagnosi sono 501 rispetto a ieri, 493 i guariti e zero le vittime.nNelle ultime 24 ore sono stati effettuati 649 tamponi molecolari e 2.599 test antigenici. Al 7 marzo sono 147 (+12) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 5 (dato invariato rispetto al 6 marzo) in terapia intensiva, e 10.484 (-4) le persone in isolamento contumaciale.