Coronavirus, il bollettino di mercoledì 8 dicembre 2021: la mappa dei contagi e i dati dalle Regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Tutti i dati, dai contagi ai decessi, passando per i ricoveri in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano.

Nel bollettino di ieri, martedì 7 dicembre 2021, sono stati registrati 15.756 nuovi casi e 99 morti. La situazione è in continua evoluzione, con diverse Regioni che rischiano il passaggio in zona gialla. Intanto è arrivato il via libera del ministero della Salute per la vaccinazione della fascia d'età 5-11 anni.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 8 dicembre 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi

Oggi nel Lazio su 17.665 tamponi molecolari e 35.339 tamponi antigenici per un totale di 53.004 tamponi, si registrano 1.554 nuovi casi positivi (+80), sono 3 i decessi (-9), 760 i ricoverati (-9), 113 le terapie intensive (+7) e +891 i guariti.

In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 643 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,3%. Si registrano i decessi di 8 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 27, mentre i pazienti in altri reparti si riducono a 300.