Il bollettino Covid di oggi 8 febbraio 2022: i dati su nuovi casi, decessi e ricoveri

Coronavirus, i dati di oggi martedì 8 febbraio 2022. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri del bollettino del ministero della Salute. Ieri, lunedì 7 febbraio, sono stati accertati 41.247 nuovi casi contro i 57.715 del lunedì precedente. Il trend in atto è chiaro: la curva dei contagi sta scendendo e negli ultimi giorni la flessione è stata anche piuttosto decisa. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, nei reparti di terapia intensiva il 15% dei posti è occupato da pazienti Covid, mentre nei reparti ordinari la percentuale si attesta al 29%.

Covid: il bollettino di oggi martedì 8 febbraio 2022

Il bollettino di oggi 08/02/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: ... (martedì scorso 133.142);

Tamponi (antigenici e molecolari): ... (martedì scorso 1.246.987)

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Totale decessi:

Coronavirus: nuovi casi e ricoveri, i dati dalle regioni

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.760 tamponi molecolari sono stati rilevati 576 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,42%. Sono inoltre 22.849 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.203 casi (9,64%). Si riducono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 40, cosi come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che sono 455.

In Veneto si contano oggi 11.201 diagnosi e 41 morti. I dati tengono conto di aggiustamenti relativi al weekend. I nuovi casi sono stati rilevati su 143.276 tamponi, l'incidenza è al 7,82%. Gli attuali positivi nella regione sono 156.004. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 1.901 (+30). I malati in area non critica sono 1.745 (+34), mentre le persone in terapia intensiva sono 156 (-4).

In Toscana sono 6.653 i nuovi casi su 12.874 tamponi molecolari e 52.283 antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono 105.260, -7,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.374 (-13), di cui 97 in terapia intensiva (-3). Oggi si registrano 30 nuovi decessi: 12 uomini e 18 donne con un'età media di 85,4 anni. L'età media dei 6.653 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa.

In Umbria si registrano 1.262 positivi, 8 decessi e 2.333 guariti. Sono 17320 (-1.079) gli attualmente positivi. Nelle ultime 24 ore eseguiti 2.557 tamponi e 13.291 test antigenici in tutta la regione. I ricoverati negli ospedali sono 212 (-17) di cui 11 (+2) in terapia intensiva, e 17.108 (-1.062) gli isolamenti contumaciali.