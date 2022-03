Il bollettino Covid di oggi 8 marzo 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi

Coronavirus, i dati di oggi martedì 8 marzo 2022. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri del bollettino del ministero della Salute su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Secondo gli ultimi dati Agenas l'occupazione delle terapie intensive è al 6% (dato stabile), mentre la percentuale sale al 14% nei reparti ordinari.

Il bollettino coronavirus di oggi 8 marzo 2022

In basso, non appena disponibili, i dati del bollettino di oggi 08/03/2022

Nuovi casi: --- (martedì scorso 46.631)

Tamponi (antigenici e molecolari):

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Totale casi:

Totale deceduti:

Covid: i dati regione per regione

Sono 1.119 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 8 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 531 (+5). In area non critica i malati sono 494 (+5), mentre in terapia intensiva ricoverate 37 persone. Le dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri sono 3.220 e i residenti in Veneto che hanno già fatto il ciclo completo sono l'81,5%.

In Toscana sono 3.840 i nuovi casi. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 844.219 (96,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.425 tamponi molecolari e 25.060 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.050, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 747 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 8 uomini e 10 donne con un'età media di 79,6 anni.

In Umbria si contano 1.635 nuovi positivi, un nuovo decesso e 1.650 guariti. All'8 marzo sono 145 (-2) i ricoverati negli ospedali della regione, di cui 6 (+1) in terapia intensiva, e 10.470 (-14 rispetto al 7 marzo) gli isolamenti contumaciali.