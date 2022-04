Il bollettino Covid di oggi sabato 9 aprile 2022: 63.992 nuovi casi e 112 morti

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi sabato 9 aprile 2022. Sono 1.237.865 le persone attualmente positive al Covid, 11.742 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 15.238.128 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 160.658. I dimessi e i guariti sono 13.839.605, con un incremento di 76.051 rispetto a ieri.

Attualmente positivi: 1.237.865

Deceduti: 112

Dimessi/Guariti: 13.839.605

Ricoverati: 10.023

Ricoverati in terapia intensiva: 462

Tamponi: 438.449

Totale casi: 63.992

Bollettino coronavirus sabato 9 aprile 2022: la mappa delle regioni