Il bollettino covid di oggi 9 febbraio 2022: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino covid di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Nel bollettino di ieri sono stati rilevati 101.864 casi positivi da coronavirus e 415 morti. Sempre ieri sono stati analizzati 179.634 tamponi molecolari e 819.461 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 13,66%, mentre quella dei test antigenici del 9,44%. Le regioni che hanno registrato più casi, ieri, sono Lombardia (12.194), Veneto (11.201), Campania (10.789), Lazio (10.342), Puglia (9.289). I numeri di ieri hanno confermato la flessione della curva dei contagi: tra lunedì e martedì sono state accertate 143.111 diagnosi, contro le 190.857 della settimana precedente. Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 41.812 e i morti 326.

Coronavirus: il bollettino di oggi mercoledì 9 febbraio 2022

In basso il bollettino di oggi 09/02/2022 e la tabella del ministero della Salute.

+++ Articolo in aggiornamento +++

Nuovi casi: ...

Decessi:

Totale pazienti ospedalizzati:

Ricoverati in terapia intensiva:

Ricoverati con sintomi:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Dimessi/guariti:

Totale casi:

Coronavirus: i contagi nelle regioni

In Valle d'Aosta nessun decesso e 96 nuovi casi positivi. I positivi attuali sono 2.581 di cui 2.526 in isolamento domiciliare, 52 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 27.367, +309 unità rispetto a ieri.

In Veneto sono 7.903 i nuovi casi di Covid-19 trovati nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 144.098, 11.906 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. In calo i ricoveri in area medica, 1.696 (-49), stabile il dato sulle terapie intensive (157, +1). Si registrano altri 39 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione.

In Toscana 4.860 nuovi contagi. Si registrano altri 26 morti. I nuovi casi (1.855 confermati con tampone molecolare e 3.005 da test rapido antigenico), sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente e portano il totale a 798.512 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I guariti crescono dell'1,7% e raggiungono quota 691.237 (86,6% dei casi totali).

In Abruzzo 2.064 contagi da coronavirus e 4 morti. I nuovi casi, relativi a persone di età compresa tra due mesi e 104 anni, portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 237.059. Dei positivi odierni, 986 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Da ieri, altri 4.214 guariti. Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 112.534 (-2172 rispetto a ieri).

Nelle Marche sono 3.213 i nuovi positivi, a fronte di 10.514 tamponi processati, di cui 8.087 nel percorso diagnostico. Sono complessivamente 367 (+1) i pazienti assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche e 51 (-2) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 51 pazienti (+1), il 72% dei quali non è vaccinato, e il tasso di occupazione dei posti letto è al 19,9%; sono 66 (+2) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 250 (-2) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l'occupazione dei posti letto in area medica al 30,7%. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 8 vittime correlate al Covid-19 e tutte affette anche da altre patologie.

In Puglia 4.944 nuovi contagi covid. Si registrano altri 18 morti. I nuovi casi, individuati attarevrso 41.383 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.374; Bat: 330; Brindisi: 456; Foggia: 852; Lecce: 1.278; Taranto: 587; residenti fuori regione: 28; provincia in definizione: 39. Sono 102.430 le persone attualmente positive, 747 le ricoverate in area non critica, 67 in terapia intensiva. Dati complessivi: 659.726 casi totali, 8.149.204 tamponi eseguiti. 549.923 persone guarite e 7.373 decessi.

In Basilicata 8 nuovi decessi e 926 contagi nelle ultime 24 ore. Sono stati processati 5.438 tamponi (molecolari e antigenici). Si sono registrate inoltre 883 guarigioni. In totale sono 98 le persone ricoverate: 49 nell'ospedale San Carlo di Potenza, di cui 3 in terapia intensiva, e 49 nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva.