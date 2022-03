Il bollettino Covid di oggi 9 marzo 2022: i nuovi contagi e i focolai regione per regione

Il bollettino Covid di oggi, mercoledì 9 marzo 2022. Come di consueto tra le 17 e le 18 il ministero della Salute renderà noti gli ultimi dati sull'andamento della pandemia in Italia. Riporteremo qui l'aggiornamento dei nuovi contagi, dei tamponi, dei decessi e delle guarigioni. Vedremo poi come procede negli ospedali, tra dimissioni e nuovi ricoveri. Infine guarderemo da vicino i singoli territori, con gli aggiornamenti delle Regioni.

Prosegue il percorso verso la normalità. Da domani ricominciano le visite ai propri cari in ospedale. E' una mini-riapertura. Si potrà tornare a far visita nei reparti non Covid per almeno 45 minuti al giorno, purché in possesso di green pass rafforzato se accompagnato da certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti.

Normalità sì, ma anche attenzione a non sottovalutare il Covid. Come ricorda l'Oms, non c'è solo Omicron ma esistono anche altre varianti. Alcune stanno mettendo sotto pressione molti Paesi. Oggi la regione più in difficoltà sembra essere quella cinese di Hong Kong. In Italia dobbiamo dire che l'indice di contagio RT torna a salire e dopo un mese di valori bassi si avvicina a 1 mentre si assiste ai primi segnali di aumento dei contagi in alcune regioni. Fortunatamente però negli ospedali si registra un continuo calo della percentuale di ricoveri.

Coronavirus, il bollettino di oggi 9 marzo 2022

Nuovi casi: (ieri 60.191);

Tamponi (antigenici e molecolari): (ieri 531.194);

Decessi: (ieri 184)

Ricoverati con sintomi: (ieri -213, totale 8.776);

Ricoverati in Terapia Intensiva: (ieri -18, totale 592);

Ingressi del giorno in terapia intensiva: (ieri 50);

Attualmente positivi: (ieri +3.161, totale 1.011.521);

Totale casi: (ieri 13.109.527);

Totale deceduti: (ieri 156.201).

Coronavirus, la mappa dei contagi

Il 14,2% dei 29.169 test processati in Puglia per accertare l'infezione da Coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 4.155 nuovi contagiati di cui 1.305 rilevati in provincia di Lecce. Gli attualmente positivi sono 75.364 di cui 531 ricoverati in area non critica Covid (13 in meno rispetto a ieri) e 31 in terapia intensiva. Le vittime del virus sono 15 che fanno salire a 7.760 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

In Umbria nell'ultimo giorno sono stati accertati 1.499 nuovi positivi al Covid, scaturiti dall'esame di 2.339 tamponi e 6.083 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 17,79 per cento. Sempre nelle ultime 24 ore sono stati certificati 767 guariti, con gli attualmente positivi che salgono 11.344. Ancora una discesa di ricoverati: 140 nei reparti ordinari e 5 nelle terapie intensive. Segnalati altri tre morti.

Si abbassa il numero dei nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore in Veneto: sono 3.982, rispetto ai 5.263 del giorno precedente. Si contano anche 14 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia è di 1.362.882, quello dei decessi 13.937. Flettono i dati degli ospedali: sono 884 (-29) i malati ricoverati in area medica, e 67 (-6) quelli in terapia intensiva. Gli attuali positivi continuano a scendere, 49.134 (-116).

Sono 3.172 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 24.650 test, di cui 6.886 tamponi molecolari e 17.764 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,87% (53,3% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani.

Diminuiscono i casi positivi al Covid nelle Marche: sono 1.748 quelli registrati nelle ultime 24 ore (ieri 2.213), a fronte di 6.046 tamponi eseguiti, di cui 4.500 nel percorso diagnostico. Scende ancora, per il terzo giorno consecutivo, il tasso di positività, pari al 38,8% (ieri 43,8%), mentre si rileva un aumento dell'incidenza che sale a 703,07 (ieri 659,38).

La task force regionale della Basilicata comunica che nella giornata di ieri sono stati processati 3.031 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid, di cui 611 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 1.517 guarigioni. Nessun decesso. In totale sono 88 le persone ricoverate.