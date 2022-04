Il bollettino covid di oggi, domenica 3 aprile 2022 fa registrare 53.588 nuovi casi in Italia e 118 morti, a fronte di 364.182 tamponi processati. Ieri erano stati notificati 70.803 nuovi casi di covid a fronte di 477.041 tamponi processati e 129 decessi. Il tasso di positività è al 14,7%, praticamente stabile rispetto al 14,8% di ieri. Sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre i nuovi ricoverati nelle ultime 24 ore sono 42. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10mila: sono 10.017, ossia 68 in più rispetto a ieri.

Coronavirus, il bollettino di domenica 3 aprile 2022

Attualmente positivi: 1.284.016

Deceduti: 159.784 (+118)

Dimessi/Guariti: 13.402.015

Ricoverati: 10.017

Ricoverati in terapia intensiva: 489 (+42)

Tamponi: 202.264.141 (+64.182)

Totale casi: 14.845.815 (+53.588)

Coronavirus, i contagi regione per regione

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.