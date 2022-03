Il bollettino Covid di oggi giovedì 31 marzo 2022: i nuovi casi di contagio e i morti per coronavirus

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi, giovedì 31 marzo 2022, sarà pubblicato come di consueto intorno alle ore 17:00. Intanto ricordiamo che l'ultimo bollettino covid pubblicato ieri ha fatto registrare 77.621 nuovi casi e 170 morti, a fronte di 524.899 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il giorno precedente erano stati 660.708. Il tasso di positività ieri era al 14,8%, in lieve calo rispetto al 15% di due giorni fa. Ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva erano 481 e i ricoverati nei reparti ordinari 9.871.

Coronavirus, il bollettino di giovedì 31 marzo 2022