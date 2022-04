Il bollettino Covid di oggi martedì 12 aprile: 83.643 nuovi positivi e 169 morti

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi martedì 12 aprile 2022 fa registrare 83.643 nuovi casi di positività al Covid e 169 decessi, rispetto ai 28.368 nuovi contagi e 115 decessi di ieri. I tamponi processati sono 563.018 con il tasso di positività stabile al 14,8%. Riguardo i ricoveri, i pazienti ricoverati con sintomi sono 10.207 (49 in meno rispetto a ieri) mentre in terapia intensiva il totale dei ricoverati scende a 463 (-3).

Coronavirus, il bollettino di martedì 12 aprile 2022

Attualmente positivi: 1.228.745

Deceduti: 161.032 (+169)

Dimessi/guariti: 14.015.032

Ricoverati con sintomi: 10.207 (-49)

Ricoverati in terapia intensiva: 463 (-3)

Tamponi: 563.018

Totale casi: 15.404.809 (+83.643)

Regioni - totale casi, attuali e incremento

