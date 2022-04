Il bollettino Covid di oggi mercoledì 13 aprile: 62.037 nuovi contagi e 155 morti

L'epidemia Covid in Italia: il bollettino di oggi mercoledì 13 aprile 2022. Sono 62.037 i nuovi casi Covid accertati in Italia nelle ultime 24 ore. I casi sono stati diagnosticati a fronte di 419.995 tamponi. I decessi sono stati 155. I dati sono resi noti dal ministero della Salute nel consueto bollettino, che monitora l'andamento della pandemia. Gli attuali positivi sono 1.227.858 (- 887 rispetto a ieri). Le persone dimesse o guarite sono 63.318 nelle ultime 24 ore.

I tamponi processati sono stati 419.995 e così il tasso di positività di attesta al 14,8%. Guardando la situazione negli ospedali, i ricoveri sono in calo. Con sintomi Covid nei reparti ordinari ci sono 10.166 persone (ieri erano 10.207) mentre in terapia intensova ci sono 449 pazienti con 42 nuovi ingressi (ieri i letti occupati erano 463). Sono 1.217.243 i cittadini in isolamento domiciliare.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 13 aprile 2022

Nuovi casi: 62.037 (ieri 83.463);

Attualmente positivi: - 887 totale 1.227.858 (ieri 1.228.745);

Deceduti: + 155 totale 161.187 (ieri + 169 totale 161.032);

Dimessi/guariti: + 63.318 totale 14.078.350 (ieri 14.015.032)

Ricoverati con sintomi: 10.166 (ieri 10.207)

Ricoverati in terapia intensiva: 449 (ieri 463)

Tamponi: 419.995 (ieri 563.018)

Totale casi: 15.467.395 (ieri 15.404.809)

Il report del 13 aprile (Pdf)

Regioni - totale casi, attuali e incremento

