Coronavirus, il bollettino di oggi 14 agosto e le ultime notizie sull’epidemia

Coronavirus, gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino di oggi 14 agosto 2020. Verso le cinque gli ultimi dati relativi all’andamento dell’epidemia di coronavirus nel nostro Paese.

Nel bollettino di ieri i contagi sono stati 523, in aumento rispetto ai 481 registrati il giorno prima e ai 412 di martedì. Ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva è salito di due unità. Sei le vittime registrate nell’ultimo bollettino.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 14 agosto 2020

Totale casi:

Deceduti:

Ricoverati in terapia intensiva:

Ricoverati con sintomi:

Tamponi:

Attualmente positivi:

Coronavirus, bollettino del 14 agosto: i dati dalle Regioni

Secondo l'ultimo bollettino emesso questa mattina da Azienda Zero in Veneto sono attualmente 73 le persone positive in più a livello regionale, 38 dei quali a Treviso. A Venezia 8 casi, 6 a Vicenza e altrettanti a Padova, 5 a Verona, 1 a Rovigo, 2 in corso di assegnazione e 7 con domicilio fuori dal Veneto. Non risultano nuove vittime.

In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 13 nuovi casi. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità precisando che 23 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 218 (+9 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Invariato il numero dei pazienti deceduti rispetto a ieri.

Sono 4 i casi di positività al covid-19, su 378 tamponi effettuati, registrati nella giornata di ieri in Basilicata. Si tratta di persone che sono rientrate dall'estero e tutte residenti a Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, dove ora si trovano in isolamento domiciliare.

In leggera diminuzione rispetto a ieri il numero di nuovi casi positivi al Covid-19 oggi in Puglia. Sono dodici: 3 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Ieri erano stati sedici i nuovi contagi. Non sono stati registrati decessi come da alcuni giorni a questa parte. In totale sono 554 i morti. In lieve diminuzione anche il numero dei test: oggi 1701 contro i 1746 di ieri.

Coronavirus, le ultime notizie di oggi 14 agosto 2020