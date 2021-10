Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 14 ottobre: i nuovi casi regione per regione

Attesa per il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di giovedì 14 ottobre 2021. Ieri si sono registrati 2.772 nuovi casi, a fronte di 278.945 tamponi; segnalati anche altri 37 decessi, mentre sul fronte degli ospedali calano i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva.

"Ormai da 6 settimane consecutive a livello nazionale si registra una discesa dei nuovi casi settimanali", dice il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che rileva però anche un balzo dei test rapidi e vaccinazioni al palo. "La 'spinta gentile' del green pass ha dunque avuto un'efficacia modesta nel contrastare l'esitazione vaccinale", aggiunge.

Domani, venerdì 15 ottobre, scatta in tutta Italia il "green pass day": la certificazione verde Covid-19 sarà obbligatoria per tutti i lavorati pubblici e privati. La tensione nel paese resta alta, con la protesta partita dai portuali di Trieste e che rischia di allargarsi anche ad altri scali, mentre si preannunciano situazioni difficili in diversi settori, dal trasporto merci all'agricoltura.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 14 ottobre 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti

Ricoverati:

di cui in Terapia Intensiva:

di cui in Terapia Intensiva: Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi regione per regione