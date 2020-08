Coronavirus, il bollettino di oggi 15 agosto e le ultime notizie sull’epidemia

Coronavirus, gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del 15 agosto 2020. Intorno alle 17 come di consueto i numeri sui nuovi contagi, i decessi, le terapie intensive occupate e gli altri dati diffusi dalle autorità sanitarie.

Nel bollettino di ieri il Veneto è risultato la regione con maggior numero di nuovi casi registrati in 24 ore. In totale ci sono stati in Italia 574 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 252.809 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Una situazione che preoccupa molto gli esperti.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 15 agosto 2020

Coronavirus, bollettino del 15 agosto 2020: i dati dalle Regioni

In Veneto si registrano 120 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 21.132 positivi dall'inizio dell'epidemia, come riferisce il bollettino della Regione. Sale anche il numero delle vittime, con un nuovo decesso; il totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) raggiunge così i 2.096. Forte balzo in avanti dei soggetti in isolamento domiciliare perchè positivi al Covid 19: da ieri sono cresciuti di 522 unità, passando da 5.963 a 6.485, dei quali 122 con sintomatologia. E' l'effetto dei nuovi focolai, scoperti in particolare nel trevigiano, e della catena di contatti che questi hanno generato. La provincia con il più alto numero di isolamenti è Verona, con 1.905. seguita da Padova (1.218) e Treviso (1.207).

Coronavirus, le ultime notizie di oggi sabato 15 agosto 2020