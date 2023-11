Bollo auto: gli bloccano la macchina per un debito di 1 centesimo

Ha ricevuto il fermo amministrativo della sua auto perché ha un debito di 1 centesimo. È successo a Cava de' Tirreni, popoloso comune in provincia di Salerno, dove un cittadino nei giorni scorsi ha ricevuto una notifica da un'agenzia di riscossione crediti che ha agito per conto della regione Campania. La comunicazione, arrivata a casa con una lettera, annunciava il blocco all'uso della sua vettura per un ammanco di 0,01 euro nel pagamento del bollo auto per il periodo 2019-2020.

Il fermo amministrativo è la misura che blocca l'utilizzo dell'auto fino a quando il proprietario non provvede ad estinguere un determinato debito. L'insolito caso è stato portato all'attenzione delle autorità competenti dal legale dell'uomo, Marco Pisapia, che incredulo di fronte a una situazione così "stravagante" ha deciso di intervenire.

L'avvocato ha contestato il fatto, rivolgendosi anche al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, cercando di fare piena luce su quanto accaduto. E ha annunciato un ricorso.

