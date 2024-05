Come chiedere il bonus mamme (spiegato in breve)

Novità per quanto riguarda la richiesta del bonus mamme lavoratrici 2024, l'esonero della contribuzione previdenziale introdotto dall'ultima legge di Bilancio. Con una nota di ieri, 6 maggio, l'Inps ha fatto sapere che d'ora in poi le donne che rientrano nella platea dei beneficiari potranno comunicare direttamente all'istituto previdenziale i dati dei propri figli per poter richiedere l'agevolazione.

Il nuovo applicativo Inps e chi può utilizzarlo

È infatti online sul sito dell'Inpsl'applicativo, denominato "Utility esonero lavoratrici madri", con il quale è possibile trasmettere direttamente all'ente le informazioni relative ai codici fiscali e ai dati anagrafici dei propri figli.

Va ricordato che la procedura "standard" per richiedere il bonus non è subordinata alla presentazione di una specifica domanda da parte della lavoratrice, ma è sufficiente che la stessa comunichi la volontà di beneficiare del bonus al proprio datore di lavoro, il quale compila la denunce contributive con le informazioni relative ai codici fiscali di 2 o 3 figli della dipendente.

Tuttavia, con la nuova circolare, l'Inps ha chiarito che per agevolare l'accesso alla misura, le mamme lavoratrici possono comunicare direttamente all'istituto le informazioni relative ai figli (codici fiscali o dati anagrafici) grazie all'apposita utility.

L'utilizzo dello strumento, specifica l'Inps, è però limitato ai soli casi in cui per la lavoratrice, già fruitrice del bonus, non siano già stati inseriti i codici fiscali dei figli nei flussi Uniemens. È necessario, in breve, che risultano presenti negli archivi dell'istituto, i flussi di denuncia Uniemens nei quali il datore di lavoro ha indicato i codici dell'esonero ma non i codici fiscali dei figli. "La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce Uniemens o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell'apposito applicativo nel termine di 7 mesi - ricorda l'Inps - comporterà la revoca del beneficio fruito".

Bonus mamme 2024, cos'è e a chi spetta

Il bonus mamme 2024 è un esonero della contribuzione previdenziale non è strutturale che spetta alle lavoratrici che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, hanno 3 o più figli di cui il piccolo minorenne e per quelle che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, hanno 2 figli con il minore di non più di 10 anni.

L'esonero è del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (o ai 10 anni del figlio più piccolo nel caso di dipendente con due figli), nel limite massimo annuo di 3.000 euro.

Il bonus si applica alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e anche per quelle del settore agricolo, ma non per il lavoro domestico. È inoltre valido per i contratti di apprendistato e per il lavoro in somministrazione, includendo anche le lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.