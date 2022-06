Il bonus psicologo è realtà: come funziona e chi può chiederlo

Il bonus psicologo è realtà. Il decreto del ministro della Salute Roberto Speranza con le modalità di presentazione della domanda per accedere al bonus psicologo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno ed entra così ufficialmente in vigore. La misura è stata finanziata dal Parlamento con uno stanziamento di dieci milioni di euro. Come funziona? Vediamolo nel dettaglio. Il bonus psicologo è stato inserito nel decreto milleproroghe ed è destinato a chiunque soffra di un disagio psicologico o problemi di salute mentale, anche in riferimento agli strascichi del post Covid. Il contributo, che ha un importo massimo di 600 euro, spetta ad ogni cittadino che abbia un reddito inferiore ai 50mila euro annui e abbia la necessità di pagarsi le sedute di psicoterapia. L'importo varierà però in base al reddito:

600 euro con Isee inferiore di 15mila euro

400 euro con Isee fra 15 e 30mila euro

200 euro con Isee fra 30 e 50mila euro

Per ottenere il contributo è necessario fare domanda all'Inps. L'assegnazione del bonus avverrà sulla base dell'ordine di arrivo a partire dall'Isee più basso. Verranno poi pubblicate delle graduatorie e il bonus dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.Nei prossimi giorni l'Inps dovrebbe comunicare le istruzioni utili a presentare le domande. Ci siamo quasi dunque.

Come ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza "sarà l'Inps a offrire il portale per le prenotazioni e sarà anche il soggetto pagante rispetto ai professionisti che si renderanno disponibili e che l'Ordine nazionale degli psicologi sta coinvolgendo in tutta Italia". "Chi ha bisogno di aiuto - ha aggiunto il ministro - potrà scegliere liberamente il professionista tra coloro che devono aver aderito all'iniziativa. Il meccanismo immaginato consentirà di accedere al contributo senza oneri o anticipazioni da parte di chi vuole usufruire del bonus".