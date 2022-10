Trecentomila italiani hanno già chiesto il bonus psicologo, il 60% ha meno di 35 anni

Su trecentomila richieste già inoltrate per il bonus psicologo 2022, oltre il 60% sono arrivate da giovani con meno di 35 anni. Il dato - non definitivo perché il contributo può essere chiesto fino al 24 ottobre - emerge da un rapporto della Commissione europea, che analizza come i Paesi europei hanno affrontato le sfide poste dalla pandemia al benessere mentale ed emotivo dei giovani.

Il bonus serve per "sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica". Delle 300.000 domande arrivate al ministero della Salute (tramite Inps), il 43,55% proviene da giovani tra i 18 e i 35 anni, mentre il 16,62% è a favore di minori (0-18 anni).

"Tutti noi teniamo molto al benessere emotivo dei nostri giovani. Dopo una pandemia, e con la guerra sul suolo europeo - sottolinea Mariya Gabriel, commissario per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù - questo rapporto sulla salute mentale dei giovani arriva al momento giusto. Sono lieta di constatare che gli Stati membri dell'Ue stanno prendendo sul serio questa sfida e che hanno adottato misure per sostenere i giovani, in particolare a scuola. Questi sforzi devono continuare per consentire ai giovani di affermarsi, ora e negli anni a venire, e la Commissione sarà sempre qui a fornire il suo sostegno".

Le risorse a disposizione ammontano a dieci milioni per una platea stimata in circa 16mila italiani. Non basteranno quindi per tutti i richiedenti. Il bonus psicologo è destinato ai cittadini con Isee non superiore ai 50mila euro. Alla scadenza (24 ottobre) saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. "Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda", spiegano dall'Inps. Non è quindi automatico che chi ha fatto richiesta, anche nel primo giorno, acceda al bonus.



Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali Spid, Cie o Cns e accedere al sito dell'Inps, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”; “Servizi”; “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento).

Il beneficio è riconosciuto una sola volta. Se la domanda viene accolta, il contributo è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata. In caso di accoglimento della domanda, verrà resa disponibile l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato, da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. L’importo riconosciuto deve essere utilizzato entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda, decorso detto termine il codice univoco sarà annullato", si legge sul sito dell'Inps.