Ultimi giorni per chiedere il bonus psicologo: a chi spetta e come averlo

Ultimi giorni di tempo per chiedere il bonus psicologo, il contributo pensato per consentire anche a chi ha redditi bassi di potere iniziare un percorso psicoterapeutico. La data "x" entro la quale presentare la domanda è quella del 31 maggio.

"È importante che tutti quelli che hanno necessità comunque facciano richiesta, perché poi si faranno le graduatorie", dice all'Adnkronos Salute David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale Ordine psicologi (Cnop). Nel 2023 sono state presentate "oltre 400mila domande e questa volta io credo che si raggiungerà più o meno la stessa cifra, a fronte del fatto che poi saranno finanziate solo una parte (delle richieste). Tutte queste domande sono un'ulteriore conferma di un bisogno molto diffuso", sottolinea Lazzari.

Come funziona il bonus, a quanto ammonta e come avere in bonus psicologo.

Chi può chiedere il bonus psicologo

Dal 2023, il bonus psicologo è riconosciuto ai residenti in Italia che abbiano un Isee non superiore a 50.000 euro. Il bonus è erogato solo una volta nel corso dell'anno.

Cosa fare per avere il bonus psicologo

La domanda per usufruire del bonus psicologo può essere presentata fino al 31 maggio 2024 all'Inps online o tramite il contact center. L'Inps redige poi le graduatorie, distinte per regione di residenza dei beneficiari, e ai successivi adempimenti.

Per le graduatorie, l'Istituto di previdenza tiene conto del valore Isee più basso e, a parità di valore Isee, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. L'Inps comunicherà sul sito la definizione delle graduatorie e l'esito della richiesta sarà notificato tramite sms o email ai recapiti indicati dal richiedente nella domanda.

Se la domanda è accolta, viene indicato anche l'importo del beneficio e il codice univoco associato, che dovrà essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista scelto.

A quanto ammonta il bonus psicologo

L'importo massimo del bonus psicologo è 1.500 euro per persona. La cifra varia a seconda dell'Isee. Con un valore Isee inferiore a 15mila euro, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario. Con un valore Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, invece, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario. Infine, con un valore Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Le risorse per il bonus psicologo ammontano a 10 milioni di euro (raddoppiate rispetto ai cinque milioni dell'anno scorso) ma con ogni probabilità basteranno solo per una piccola parte dei richiedenti. Per avere un'idea, basta pensare che nei primi due giorni sono arrivate 175mila domande.