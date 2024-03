Bonus psicologo, rischio fondi finiti: "Verso mezzo milione di domande"

Fino al 31 maggio 2024 è possibile presentare sul sito Inps la domanda online per richiedere il bonus psicologo. Nel primo giorno in cui era possibile farlo c'è stata un'altissima affluenza, i dati sono chiari: 148.360 domande, di cui 123.270 per sé e 25.090 per conto di altri. I fondi disponibili per quest'anno sono 8 milioni di euro ma per il ministro della Salute Orazio Schillaci il bonus rappresenta solo il "primo intervento".

"Abbiamo notizie secondo le quali nella giornata di ieri, il primo giorno per presentare la richiesta del bonus psicologo, c'è stato una sorta di assalto al sito dell'Inps, tanto che è andato fuori uso per alcune ore", ha detto all'Adnkronos Salute David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (Cnop).

"Si può arrivare a mezzo milione di domande per il bonus psicologo"

Per il senatore del Partito democratico Filippo Sensi "è ragionevole pensare che si possa arrivare a mezzo milione di persone che chiederanno il bonus psicologo, considerando che l'apertura della piattaforma è prevista fino a maggio. Se questo avverrà, e già i primi segnali ci sono vista l'elevata attenzione al tema, io penso che il Governo debba fare una riflessione. E considerare un fondo stabile. Oggi le risorse sono diminuite molto sensibilmente. Ma mi aspetto una richiesta maggiore rispetto alla prima fase".

E se ci sarà "mezzo milione di persone che chiedono un aiuto perché non ce la fanno economicamente a farsi assistere per la salute mentale, credo che un Paese civile debba rilettere sulla necessità di dare una risposta che sia strutturale. Questo vuol dire più investimenti in questo settore, più personale, nuovi concorsi", dice Sensi.

Per il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (Cnop), David Lazzari, il prossimo passo "sarà quello di valutare i dati oggettivi, avere i numeri di quante richieste ci saranno per trarre anche un bilancio", sottolineando che, anche al di là dei numeri, "sicuramente si tratta di una misura molto attesa da parte degli italiani, perché è una risposta, nonostante i fondi siano tutto sommato limitati, a una richiesta pressante e dal nostro osservatorio appare molto gradita dai cittadini", conclude.

Bonus psicologo 2024: a chi spetta

Una recente circolare Inps dà tutte le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari del contributo, le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione. Il bonus, il cui importo massimo è di 1.500 euro per persona, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti che al momento della presentazione della domanda presentano due requisiti: la residenza in Italia e un valore dell'Isee, in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50mila euro.

A quanto ammontano i fondi

Le cifre non bastano certo per coprire un percorso completo e strutturato di psicoterapia, ma possono essere un aiuto importante. L'importo riconosciuto varia a seconda dell'Isee. Nello specifico: con un valore Isee inferiore a 15mila euro, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario.

Con un valore Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, invece, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario. Infine, con un valore Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Come chiedere il bonus psicologo 2024

La domanda per l'anno 2023 potrà essere presentata a partire dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.

Gli interessati possono presentare la richiesta, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" attraverso una delle seguenti modalità: portale web, utilizzando l'apposito servizio; on line raggiungibile sul sito dell'Inps e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID, Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei servizi (Cns); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).