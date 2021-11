Bonus terme, il sito Invitalia in tilt: prenotazioni sospese

Le prenotazioni per il bonus terme riprendono domani alle 12.00. Lo riferisce Invitalia, spiegando che oggi la piattaforma di invitalia, dedicata alla prenotazione del bonus terme, è stata sospesa per motivi tecnici, dovuti all'alto numero di accessi registrati fin dall'avvio della sua attività.

Invitalia si scusa con i cittadini e con gli enti termali per i disagi. "La piattaforma - sottolinea Invitalia - era destinata esclusivamente agli enti termali (circa 500 in tutto) e, quindi, progettata e testata su questi numeri considerando anche un numero fino a dieci volte maggiore di utenti concorrenti. Immediatamente i tecnici si sono messi al lavoro per ripristinare la piattaforma e garantire il regolare accesso agli enti termali che possono effettuare le prenotazioni. Al tempo stesso saranno effettuati tutti i controlli necessari per verificare la validità' delle richieste".

L'accesso alla piattaforma è stato pertanto sospeso fino a domani, martedì 9 novembre, alle ore 12.00. Invitalia invita i cittadini, quindi, a non tentare l'accesso al sito che resta riservato ai soli enti termali accreditati.

Il bonus terme

Il bonus teme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. Il bonus terme è individuale, non è cedibile ed è svincolato dall'acquisto di ulteriori servizi. Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus e avrà 60 giorni di tempo dalla data di emissione per iniziare i trattamenti. A disposizione per la misura ci sono 53 milioni di euro: solo 265mila fortunati potranno beneficiare dell'incentivo