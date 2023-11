Torna il bonus trasporti dal 1º dicembre 2023: come fare domanda per i 60 euro

Ci siamo quasi. Torna il bonus trasporti. Alle 8 di venerdì primo dicembre riapre la piattaforma del ministero del Lavoro destinata all'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e ferroviario nazionale. Come in passato, rimane il requisito sul reddito massimo di 20mila euro annui. Le risorse a disposizione saranno quelle residue dal mancato utilizzo del bonus a novembre. Si tratta di un voucher fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali in molte città (qui la lista delle città e degli operatori di trasporto pubblico locale che aderiscono).

Sarà l'ultima possibilità del 2023 per chiedere il bonus trasporti, salvo sessioni eccezionali. La data da segnare sul calendario è quindi venerdì 1° dicembre, quando alle 8 il portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali accoglierà le richieste fino a esaurimento fondi. Sarà una corsa al click, come sempre in questi casi.

Bonus trasporti 2023-2024: a chi spetta

Introdotto dal decreto Aiuti del 2022 ed erogato dal ministero delle Infrastrutture, il bonus da 60 euro è uno sconto immediato sull'acquisto di abbonamenti di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale su treni, tram e bus: include inoltre gli abbonamenti mensili, plurimensili o annuali per il trasporto ferroviario nazionale a eccezione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium e working area.

Un piccolo ma concreto aiuto per studenti e lavoratori pendolari all’utilizzo del trasporto pubblico con ricadute positive sulla sostenibilità ambientale. Finanziato quest'anno con 112 milioni di euro, l'incentivo si rivolge a persone con redditi annui fino a 20mila euro dichiarati nel 2022. L'anno scorso il tetto massimo di reddito per accedere alla misura era di 35mila euro annui.

Un mese fa il ministero del Lavoro ha aggiunto ulteriori 35 milioni di euro andati esauriti nel click day del 1° novembre. L'appuntamento di venerdì conterà sulle risorse residue dal mancato utilizzo del bonus a novembre. Entro il 31 dicembre sarà possibile procedere all'acquisto dell’abbonamento, pena il ritorno dei fondi nella piattaforma.

Come fare domanda

Per accedere al portale del ministero del Lavoro servono Spid o Carta d’identità elettronica (Cie). Al beneficiario sarà chiesto di compilare una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione indicando l’importo e il gestore del servizio di trasporto. Possono fare domanda anche i beneficiari che hanno ottenuto il bonus nei mesi precedenti. Il buono resta tuttavia nominale, utilizzabile per un solo abbonamento e non cedibile a terzi.

