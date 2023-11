Bonus trasporti: quando si potrà fare nuovamente domanda per i 60 euro

La corsa al clic era preannunciata, scontata, e c'è effettivamente stata. Dal primo novembre 2023 era possibile chiedere nuovamente il "bonus trasporti", ovvero un voucher fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali in molte città (qui la lista delle città e degli operatori di trasporto pubblico locale che aderiscono). I fondi sono già nuovamente terminati, ma chi è rimasto beffato potrà ritentare tra qualche settimana.

Bonus trasporti: nuove domande dal 1º dicembre 2023

Il bonus, lo ricordiamo, deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro. Non è possibile, oggi, procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria. Gli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di novembre 2023, saranno resi disponibili per nuove domande a partire dalle ore 8:00 del 1° dicembre 2023, secondo quanto riporta oggi il sito del ministero dei trasporti. La piattaforma resterà attiva fino all'esaurimento delle risorse.

I requisiti per chiedere il voucher di 60 euro

Il buono è nominativo ed è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale. Può essere richiesto per sé o per un minorenne a carico. Per richiederli è necessario indicare nome e codice fiscale del beneficiario (in caso di minori) e spuntare l'auto-dichiarazione relativa all'Isee. Il bonus è rivolto, come detto, solo a coloro che hanno un reddito familiare non superiore ai 20.000 euro mensili ed è attivo fino a esaurimento della dotazione finanziaria. Il governo Meloni ha ristretto le maglie dei beneficiari: prima la soglia di reddito per avere l'agevolazione era fissata a 35mila euro. I fondi vengono assegnati in ordine cronologico di arrivo della domanda e, quindi, la velocità diventa un fattore cruciale per accedere al bonus. E così sarà anche a dicembre 2023.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp