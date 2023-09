Bonus trasporti, stavolta cambia il giorno: come ottenere i 60 euro

Un incentivo da 60 euro da non lasciarsi sfuggire, ma che può essere ottenuto solo on-line. Torna il bonus trasporti, un'agevolazione pensata per facilitare gli acquisti di abbonamenti dei mezzi pubblici. In ballo i soldi non spesi nelle precedenti tornate e anche questa volta gli utenti si troveranno di fronte a un click day. L'appuntamento è per domenica 1°ottobre, un festivo quindi, e il bonus potrà essere richiesto dalle 8:00 di mattina fino a esaurimento. E il rischio è che ci si trovi di fronte a una vera e propria "corsa al bonus" come avvenuto a settembre, quando le agevolazioni disponibili si esaurirono nel giro di un'ora.

Del resto la platea è davvero ampia: gli italiani che usano i mezzi pubblici, nel nostro Paese, sono quasi 27 milioni. E si tratterà comunque di un importo residuale. Le coperture infatti si sono esaurite ad agosto, ma i due successivi appuntamenti (di settembre e ottobre) serviranno a erogare i fondi non assegnati nelle precedenti tornate. Le somme disponibili non dovrebbero essere ingenti, ma l'esatto importo si saprà solo alla mezzanotte del 1°ottobre. Il ministero specifica che si stratta "della terza riapertura della procedura per rendere disponibili ai cittadini fino all’ultimo euro".

Come fare domanda e cosa c'è da sapere

Cominciamo con il dire che la velocità e la perseveranza è importante, ma non c'è una ricetta perfetta. E' quindi conveniente collegarsi all'orario stabilito (o meglio provare qualche minuto prima, anche se anticipare non dovrebbe essere consentito) e armarsi di una buona connessione e (sicuramente) di pazienza.

Quello che però è fondamentale è sicuramente intuire se la rete di trasporti locali della propria città ha aderito all'iniziativa, prima di perdere tempo prezioso. A tal proposito la lista completa può essere visualizzata a questo link. Questo invece il link dove richiedere il bonus.

Ma attenzione: non tutti possono fare domanda. Il bonus è rivolto a tutti quelli che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro. L'incentivo può essere richiesto anche per un minorenne a carico. Nel caso in cui il beneficiario sia minore a carico, il requisito del reddito deve esistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente.

Per richiederlo è bene avere a portata di mano Spid, Carta d'Identità elettronica (Cie). Essenziale poi conoscere il codice fiscale del beneficiario per cui si richiede.

Il bonus ha un valore di 60 euro e può essere richiesto solo per un abbonamento annuale o mensile di un mezzo di trasporto pubblico locale o ferroviario. In questo caso sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Una volta ottenuta l'agevolazione sulla piattaforma si può acquistare fisicamente l'abbonamento in biglietteria od on-line, mostrando il codice ricevuto a fine procedura al momento dell'acquisto.

Continua a leggere su Today.it...