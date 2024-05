Talco cancerogeno: la Johnson&Johnson pagherà 6,5 miliardi per chiudere le cause

Il colosso farmaceutico Jonson&Johnson ha messo sul tavolo 6,5 miliardi di dollari per chiudere la maggior parte delle cause civili intentate dalle donne vittime di un cancro alle ovaie che, secondo l'accusa, sarebbe collegato all'uso del talco J&J a causa di presunte tracce di amianto.

Tracce di amianto e mesotelioma ovarico: la risposta del colosso americano

Dal 2014, l'azienda ha dovuto affrontare decine di migliaia di cause legali intentate negli Stati Uniti da parte di consumatori che sostenevano di aver contratto il mesotelioma ovarico (questo il nome del cancro associato all'esposizione all'amianto) dopo aver utilizzato per periodi prolungati i prodotti del marchio a base di talco.

Per questo, nel 2021 Johnson & Johnson era già stata condannata dalla Corte Suprema americana a risarcire le sue clienti per oltre due miliardi di dollari. Poi, lo scorso anno, il colosso aveva presentato una proposta di risarcimento da 8,9 miliardi di dollari, ma un tribunale fallimentare l'aveva respinta. La nuova offerta da 6,5 miliardi prevede un periodo di 3 mesi durante i quali i ricorrenti saranno informati della proposta, alla quale, secondo quanto riferito dal gruppo, hanno collaborato la maggior parte dei legali che assistono i ricorrenti. Se almeno il 75% di loro accetterà la proposta, il piano verrà convalidato e i contenziosi saranno chiusi. Le restanti cause legali pendenti saranno invece affrontate al di fuori del nuovo piano di risoluzione.

"Questo piano è il culmine della nostra strategia di risoluzione consensuale annunciata in ottobre. Da quella data, il gruppo ha lavorato con gli avvocati che rappresentano la stragrande maggioranza dei ricorrenti per trovare una soluzione a questa controversia, che anticipiamo con questo piano", ha affermato il vicepresidente del gruppo per gli affari legali Erik Haas.