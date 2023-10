Il braccialetto elettronico è davvero utile per evitare i femminicidi?

L'alert è arrivato troppo tardi. Concetta Marruocco, accoltellata a morte dal suo ex Franco Paniariello nella notte tra venerdì e sabato scorsi in provincia di Ancona, non è stata avvisata per tempo che l'uomo si era avvicinato violando il divieto. Il congegno collegato al braccialetto elettronico, che le era stato consegnato per farla stare al sicuro, non ha emesso il segnale di allerta. Concetta è stata sorpresa da Franco in casa e lui l'ha colpita a morte. Il braccialetto elettronico avrebbe dovuto segnalare il pericolo alla donna, alla figlia e anche alla stazione più vicina dei carabinieri. Invece solo uno dei dispositivi ha suonato, ma troppo tardi.

Lo scorso 14 ottobre la Corte d'Assise di Udine ha condannato all'ergastolo Vincenzo Paglialonga per l'omicidio della vicina di casa Lauretta Toffoli nel maggio del 2022. La sera del delitto l'uomo era agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico, ma lo ha manomesso e ha lasciato la sua casa per aggiungere la vittima.

Sono due vicende molto diverse tra loro, in entrambi i casi però chi ha ucciso era monitorato a distanza. O quantomeno avrebbe dovuto. Le storie di Concetta e Lauretta riaprono il dibattito sul braccialetto elettronico, il suo impiego, l'utilità e i limiti. "Il braccialetto è utile, ma non basta. Chiediamoci cosa non ha funzionato nel sistema che si era attivato attorno a questa donna", dice a Today.it Patrizia Schiarizza, avvocato e fondatrice dell'associazione Il Giardino segreto onlus nata per supportare gli orfani di femminicidio. "Il braccialetto è uno strumento che può avere senso se inserito in un percorso di rieducazione e recupero" secondo Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione.

Cosa è il braccialetto elettronico

Il braccialetto elettronico in Italia esiste da oltre vent'anni. Si tratta di un cinturino come quello degli orologi ma dotato di gps. Consente il controllo elettronico da remoto di chi lo indossa. Viene applicato alla caviglia e invia segnali a un'unità di sorveglianza locale. Nel momento in cui l’apparecchio viene posizionato, gli operatori stabiliscono il perimetro entro cui la persona può muoversi. Il controllo può essere continuativo oppure può attivarsi solo in determinate ore della giornata. Se il controllato si allontana dalla zona di copertura o manomette il dispositivo e perde il contatto, scatta l'allerta alla sala operativa delle forze dell'ordine cui è collegato il congegno. Un altro segnale arriva a un dispositivo, una sorta di cercapersone, o all’applicazione sullo smartphone di chi subisce la violenza.

Il braccialetto elettronico viene applicato quando il giudice dispone misure cautelari diverse dalla custodia in carcere. Si pensi agli arresti domiciliari, alla sorveglianza speciale, alla custodia cautelare in attesa di giudizio, all'esecuzione della pena detentiva in regime di semilibertà.

Il codice penale recita: "Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria". La scelta di ricorrere a questo dispositivo spetta al giudice, che deve motivare la sua decisione e valutare la pericolosità sociale dell'individuo. Serve però l'autorizzazione scritta da parte del destinatario. Se non accetta, il giudice può disporre la custodia in carcere, se lo ritiene opportuno.

L'uso del braccialetto elettronico

Introdotto prima in via sperimentale in cinque province, poi il servizio è stato esteso a tutto il territorio nazionale. L'uso del braccialetto elettronico è cresciuto nel tempo. È stato incentivato anche perché visto come una soluzione al sovraffollamento carcerario. Viene impiegato per alcune categorie di reati come furto semplice, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, reati tributari, reati contro la pubblica amministrazione, reati legati alla droga. Il braccialetto elettronico viene adoperato anche, come visto, anche per reati legati alla violenza domestica. Proprio su questo fronte viene ritenuto un utile strumento a tutela della persona offesa e la linea che si segue oggi è quella di un sempre maggiore impiego nell'ambito del cosiddetto codice rosso.

Gli ultimi dati disponibili sull'impiego del braccialetto elettronico sono contenuti nella relazione al Parlamento sulle misure cautelari personali del ministero della Giustizia e sono aggiornati al 2022 (report del maggio 2023 ndr). Nel 2022 il braccialetto elettronico è stato disposto in 3.357 casi, in aumento rispetto ai 2.808 del 2021 e ai 2.618 del 2020.



Nel quadriennio 2018-2022 le misure cautelari definite "custodiali" cioè carcere, arresti domiciliari e detenzione in luogo cura costituiscono il 57% circa di tutte le misure emesse. Una misura cautelare coercitiva su tre emesse è quella carceraria (32%), mentre una misura cautelare coercitiva su quattro è quella degli arresti domiciliari (25%); il 14% degli arresti domiciliari viene applicato con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (il braccialetto), mentre il restante 86% degli arresti domiciliari viene applicato senza il controllo elettronico (nel 2022 tali percentuali sono state, rispettivamente, 17% e 83%).

L'applicazione delle misure del divieto di espatrio e della custodia cautelare in luogo di cura appare estremamente residuale nel quadriennio in esame: non raggiungono infatti neanche l'l% del totale.

Il braccialetto elettronico non ha salvato Concetta Marruocco

Le indagini sull'omicidio di Concetta sono ancora all'inizio. Certo è che dal braccialetto elettronico che era stato assegnato a Franco Panariello non è partito il segnale di allarme. O meglio, è partito troppo tardi. Aveva già raggiunto e ucciso la sua vittima in casa.

"Non sappiamo perché ci sia stato un malfunzionamento del braccialetto elettronico: Panariello ha dichiarato al gip di aver annunciato che qualche volta non funzionava", ha detto Ruggero Benvenuto, il legale di Franco Panariello. "In precedenza c'erano state delle anomalie con il collegamento a internet - ha aggiunto l'avvocato - e questa vicenda era stata rappresentata dallo stesso Panariello a chi doveva verificare".

Un guasto? Una manomissione? Cosa sia accaduto dovrà essere accertato. I dispositivi elettronici - il braccialetto e i terminali consegnati alla vittima e alla figlia - sono stati sequestrati dagli investigatori.

Il Codacons ha annunciato che presenterà un esposto alla magistratura di Ancona "affinché accerti se il braccialetto elettronico in dotazione a Panariello risultasse difettoso o non correttamente funzionante Qualora dovesse essere riscontrato un difetto di fabbricazione, chiederemo di procedere nei confronti della ditta produttrice del dispositivo per la possibile fattispecie di concorso in omicidio", dicono dall'associazione.

"Il terribile assassinio di Concetta Marruocco rende necessario da parte della commissione Femminicidio, nelle sue prerogative e nel rispetto delle indagini in corso, un approfondimento urgente su come sia stato possibile e cosa non abbia funzionato in questo caso con il braccialetto elettronico", dicono le parlamentari del Partito Democratico che fanno parte della commissione bicamerale Femminicidio (Cecilia D'Elia, Sara Ferrari, Antonella Forattini, Valentina Ghio, Filippo Sensi, Valeria Valente). "È molto importante comprendere bene le dinamiche, il cortocircuito, perché questo strumento sia valutato e messo nelle condizioni di proteggere e scongiurare un esito così drammatico, così feroce. Tanto più - aggiungono le parlamentari democratiche - nell'imminenza di una discussione attorno a un progetto di legge concentrato proprio sulla difesa delle donne, della loro sicurezza, del loro diritto a una vita libera da minacce, violenza, pericolo. Perché non accada mai più".

"Il braccialetto elettronico è utile, ma da solo non basta"

"Il braccialetto elettronico serve, è utile ma da solo non basta. L'Italia non ha bisogno di ulteriori interventi normativi, gli strumenti ci sono ma vanno applicati e tutti gli attori coinvolti a supporto delle vittime di violenza devono agire in sinergia", dice a Today.it Patrizia Schiarizza, avvocato e fondatrice dell'associazione Il Giardino Segreto onlus.

"La vicenda di Concetta Marruocco - prosegue - impone una riflessione su tre temi, strettamente correlati tra loro. Il primo è quello del dialogo. Siamo davanti a un quadro di violenze conclamate, di un uomo sul quale un giudice si è espresso e per il quale era stato deciso il braccialetto elettronico, di una donna che aveva denunciato ed era seguita da un centro antiviolenza. Eppure qualcosa non ha funzionato. Dobbiamo capire cosa. Trovo inquietante che la donna sia stata raggiunta dentro casa con facilità dall'aggressore. Il pericolo vissuto da questa vittima non è stato capito fino in fondo e intercettato. Questo dimostra che è indispensabile rafforzare il dialogo tra tutti gli attori coinvolti: dai centri antiviolenza alle forze dell'ordine, dall'avvocatura alla magistratura. C'è poi un problema di competenze: si deve investire in formazione a tutti i livelli. Chi ha un ruolo in queste vicende, dall'operatore del centro antiviolenza al giudice, deve acquisire competenze specifiche. La violenza si deve riconoscere e conoscere. Il terzo aspetto è quello della mancanza di dati. Anche sull'applicazione del braccialetto elettronico, dobbiamo aver quante più informazioni a disposizione (anche in relazione a recidive ndr) per potere avviare una progettualità a tutela delle vittime".

"Poca trasparenza sull'impiego del braccialetto elettronico"

"Secondo l'articolo 27 della nostra Costituzione, le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Gli strumenti elettronici di controllo in sè non lo fanno. Dipende sempre da come vengono usati. Hanno senso se inseriti in un percorso, in un programma di rieducazione. In quel caso possono essere uno strumento di sostegno. Nella nostra esperienza sono in larga parte strumenti in puro controllo che, come il carcere, diventano esperienze inutili e frustranti", sottolinea Scandurra.

"In Italia - denunciava lo scorso anno l'associazione Antigone - mancano indicazioni intorno all'efficacia del braccialetto elettronico, quali dati sulle violazioni della misura e sulla recidiva. Non aiuta a tal fine una risposta del ministero degli Interni, direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, che di fronte a una domanda di accesso civico generalizzato promossa da Antigone non ha voluto fornire le informazioni richieste". L'associazione spiega che "Si chiedeva di conoscere il numero di dispositivi elettronici attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria, il numero di quelli attualmente in utilizzo per provvedimenti di arresti domiciliari e di detenzioni domiciliari, il numero di dispositivi non funzionanti, eventuali manomissioni o trasgressioni della misura del braccialetto elettronico, il numero di braccialetti elettronici utilizzati per il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il ministero ha negato le informazioni sostenendo che la pubblicazione delle stesse avrebbero configurato un 'pregiudizio concreto alla tutela degli interessi-limite inerenti alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico tutelati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a) del ‘decreto trasparenza’'. Non è affatto facile intravedere un legame tra i dati richiesti e i motivi di sicurezza addotti. Una risposta dunque del tutto non convincente, che sembra configurare solamente un’inutile mancanza di trasparenza".

Codice rosso e braccialetto elettronico

Nel Consiglio dei ministri dello scorso 7 giugno sono state previste delle norme contro la violenza di genere. In particolare il Governo ha dato l'ok a un maggiore impiego del braccialetto elettronico. Secondo quanto approvato "si prevede l'applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si ampliano al tentato omicidio e alla deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), le fattispecie per le quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti e si prevede il controllo del rispetto degli obblighi tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa. Si prevede la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere anche nei procedimenti per il delitto di lesioni personali, in alcune ipotesi aggravate, e per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa".

La norma però non è ancora entrata un vigore. È parte di un "pacchetto" che deve essere discusso. Mentre il legislatore "scommette" sul braccialetto elettronico è la cronaca a imporre una riflessione sull'utilità di questo strumento, su vantaggi e limiti. E su cosa si può fare per tutelare, concretamente, le vittime di violenza.

