L'ultra che ha portato i fiori ai funerali di Willy ma è stato bloccato

"Volevo mettere sulla bara un mazzo di fiori, ma appena i giornalisti mi hanno visto è stato come se ci fosse il diavolo". Lo dice all'Adnkronos, Er Brasile (alias Massimiliano Minnocci, romano, della borgata di Pietralata) andato a Paliano per i funerali di Willy nel campo sportivo cittadino.

"Volevo andare da semplice cittadino. Non mi volevo fare pubblicità. Quel ragazzo mi seguiva sui social, ero il suo idolo per il riscatto che sto avendo. Me lo hanno riferito i suoi amici e per questo sono andato a rendergli l'ultimo omaggio". "Sono arrivato ed i giornalisti hanno cominciato a dire 'il Brasile, il Brasile'...La Digos si è girata, 'vieni qua, non ti muovere', mi hanno detto e mi è risalito l'odio passato. 'Ma che, mi sequestrate? Di cosa non mi muovo?'. Loro sanno che quando fanno così mi fanno ritornare indietro nel tempo. Sanno - rimarca Massimilano Minnocci - come farmi partire la brocca. Mi hanno trattato come un bandito di borgata e questo non è giusto perchè io sto cambiando e siamo tutti uguali".

Con amarezza Brasile conclude: "Ormai per determinate persone è meglio che non cambi mai, perché gli fai comodo. Il Brasiliano che si ripulisce non serve più a nessuno. Vogliono il burattino".

Chi è Er Brasile

Minnocci era stato protagonista di un violento scontro in tv con Vauro Senesi durante Dritto e Rovescio su Rete 4 nel 2019. Era diventato una star di social e tv portando avanti le proprie idee dell’estrema destra.

Sul corpo aveva tatuaggi di Adolf Hitler e Benito Mussolini (ora ha detto di averli cancellati) oltre a svastiche e croci celtiche. In più interviste non ha nascosto l’ammirazione proprio per il dittatore tedesco chiamato addirittura “zio Adolfo”.

"Al suo posto ho messo una Madonna incoronata"