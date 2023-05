Nascondevano milioni in giardino: per la coppia di evasori seriali è finita malissimo

Una casa piena di soldi, quella della famiglia Rossini. A Gussago, in provincia di Brescia, Giuliano Rossini (46 anni) e la moglie Silvia Fornari (40 anni) sono stati condannati a quattro anni di carcere per evasione fiscale. Un piano ben architettato che ha permesso alla coppia di eludere 90 milioni di euro di tasse e che ora è costato loro il carcere. Insieme ai due, anche il figlio di 22 anni Emanuele Rossini e la cognata sono stati condannati in quanto partecipanti attivi alle attività illecite.

Gli "evasori del giardino"

Gli affari truffaldini della famiglia Rossini sono emersi in seguito a un'indagine della Guardia di finanza partita nel 2019 e che investigava su un giro di fatture false emesse per operazioni inesistenti nella provincia di Brescia. Le indagini delle fiamme gialle hanno portato a Gussano, nel giardino di casa della famiglia Rossini, dove sono stati trovati milioni di euro in contanti seppelliti in buste di plastica sotto terra. Quello che è emerso è un complicato sistema di evasione dove al vertice sputavano Giuliano e la moglie. Sotto di loro una rete di 27 persone che aiutavano i Rossini a gestire le fatture false e a riciclare i soldi. A contribuire agli illeciti anche il figlio di 22 anni Emanuele e la sorella della moglie, 30 anni: il loro ruolo era quello di generare materialmente le fatture e di consegnare il denaro contante ai "clienti".

Sulla carta i due erano a capo di una società che operava nel mercato dei metalli ferrosi e aveva contatti in tutta Brescia. Il principale metodo di guadagno era la stampa di fatture false che consentivano un risparmio sulle tasse e le imposte. La procura ha dichiarato che il guadagno si generava: "Mediante continuative emissioni di fatture per operazioni inesistenti da parte di società di comodo a copertura di acquisti in nero di materiale ferroso e non ferroso e restituzione di denaro contante di quanto corrisposto dai destinatari delle fatture, al fine di evasione fiscale e di riciclaggio e autoriciclaggio dei profitti conseguiti con la frode verso l'erario". In appoggio ci sarebbero state anche società estere che servivano per i trasferimenti di denaro. In totale sono state 77 le persone indagate.

I soldi nascosti in casa

A prima vista insospettabili, la coppia ha sempre tenuto un basso profilo. Soltanto a fine estate 2022 la Guardia di finanza scopre la vera ricchezza della famiglia Rossini. All'inizio vengono recuperati 8 milioni di euro sotterrati nel giardino adiacente all'abitazione chiusi in buste di plastica. Successivamente, le fiamme gialle troveranno altri 6 milioni nascosti per la casa, in altre abitazioni di parenti e sotterrati in altri luoghi. Il totale del patrimonio illecito della famiglia ammonta a 93 milioni di euro.

La coppia, che al momento della scoperta di trovava in Austria, si è subito consegnata alle autorità e ha collaborato lungo tutto l'avanzare delle indagini. Molti dei luoghi dov'erano nascosti i soldi evasi sono stati identificati proprio dagli stessi marito e moglie. Il figlio Emanuele teneva nascosto un milione e mezzo di euro nella sua camera.

Le condanne

Il processo per la maxi evasione è partito all'inizio dell'anno e si è concluso con condanne nettamente inferiori rispetto a quelle richieste dall'accusa: quattro anni di carcere per i coniugi rispetto ai nove richiesti; tre anni e dieci mesi per il figlio e la cognata. Il processo si è svolto a Brescia ed è terminato attraverso il rito abbreviato, motivo per il quale è stata prevista la riduzione della pena. Oltre alla famiglia, sono state condannati anche altre tre persone.