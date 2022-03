Briatore bloccato in autostrada si sfoga: "Incapaci". La replica: "Venga nei cantieri"

Alzi la mano chi non è mai rimasto bloccato per ore in autostrada e ha iniziato a lamentarsi contro tutto e tutti. Se il viaggiatore si chiama Flavio Briatore e posta sui social un video in cui chiama in causa direttamente Autostrade per l'Italia la vicenda assume un'altra piega e diventa una polemica mediatica. "Incapaci"; sbotta Briatore. "Venga nei cantieri", replica l'amministratore delegato.

"Uno schifo"

L'imprenditore rimane incolonnato in autostrada in Liguria e si sfoga con un video: "È uno schifo, sono fermo da 40 minuti vicino a Savona". E ancora: "Pensate se succede qualcosa a qualcuno qui…”. A corredo della clip scrive anche: "Sei ore da Monaco a Milano. Il disastro delle Autostrade italiane”.

Briatore, nel suo acceso sfogo, tira in ballo l'ad di Autostrade per l'Italia e il presidente di Aspi Giuliano Mari: "Prendetevi una macchina tutti e due la benzina la pago io se avete problemi e venite a vedere. E fate pagare anche il biglietto, è una follia, incapaci".

"La attendiamo nei cantieri"

Il messaggio ha ricevuto commenti su commenti, ma è arrivata anche la replica di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia: "Gentile Briatore, mi creda, non è facile fare una valutazione sull’andamento dei lavori autostradali stando seduti in automobile, senza sapere cosa realmente accade nei nostri cantieri. La attendiamo per visitarli insieme: siamo aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, scelga Lei ora e giorno. Per Lei abbiamo già predisposto caschetto, giubbotto e scarpe antinfortunistiche. La benzina, se vuole, gliela paghiamo noi. Saremo lì ad accoglierla".