Flavio Briatore guarito dal coronavirus: due tamponi negativi, è tornato a Montecarlo

Flavio Briatore è guarito dal coronavirus. Lo scrive l’Ansa, citando fonti vicine all’imprenditore. Dopo due tamponi con esito negativo, Briatore è tornato nella sua residenza di Montecarlo dopo essere stato in isolamento domiciliare in casa dell’amica Daniela Santanché da 29 agosto. Prima ancora era stato ricoverato quasi una settimana all’ospedale San Raffaele di Milano.

Poco fa lo stesso Flavio Briatore ha pubblicato una Instagram Story sul suo rientro a Montecarlo. Nel breve video l’imprenditore riprende la vetrina di una pasticceria con torte e dolci a tema per il rientro a scuola, con scritte “Bonne Rentrée” e “Back to school”. Briatore si vede per un momento riflesso nella vetrina mentre gira il video con il suo smartphone, indossando un cappellino e la mascherina.

Pochi giorni fa Briatore aveva condiviso un altro video sui social mentre era ancora in isolamento, per rassicurare quanti fossero preoccupati sulle sue condizioni. “Sto bene e vi ringrazio per i tanti messaggi di affetto che ho ricevuto questi giorni. Continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile”, aveva detto l’imprenditore, ansioso di tornare presto alla sua quotidianità: “Ho voglia di ricominciare ma nel frattempo sono occupato, stiamo monitorando tutto quello che succede. Il tempo passa abbastanza velocemente. Sono nelle mani del professor Zangrillo, che non solo è bravo ma di più”.