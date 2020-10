Flavio Briatore: "Trump risalirà nei sondaggi, ma il Covid non è strategia"

Flavio Briatore a ruota libera. Reduce dalla battaglia contro il Covid, da cui è guarito in questi giorni, l'imprenditore è stato intervistato questa mattina in diretta nel programma “GILETTI 102.5’” su RTL 102.5 condotto da Massimo Giletti e Luigi Santarelli, dove si è espresso su tematiche d'attualità.

Inevitabile un commento sulla notizia del giorno, ovvero la positività al coronavirus di Donald Trump. E' una essere una strategia del presidente per acquisire voti: "La notizia della positività di Trump al Covid non è assolutamente una strategia per risalire nei sondaggi. Vedrete che risalirà in maniera schiacciante, Biden è cotto: durante il confronto dell’altra sera sembravano due ubriachi al bar che litigavano, una follia".

Briatore parla poi della questione Tridico: "Uno che accetta 60.000 euro lordi per gestire l’INPS già c’è qualcosa che non funziona. La gente devi pagarla, ma deve essere brava, non puoi avere gente incapace. Per trovare un manager bravo prima devi guardare all’interno della tua azienda per vedere se c’è qualcuno che può migliorare e se non c’è allora vai dai cacciatori di teste che cercano e trovano le persone giuste. L’INPS è gestito malissimo, come tante aziende in Italia, quando dai in mano a qualcuno 400 miliardi dei cittadini, devono essere gestiti da gente brava. I politici sono scarsi, come possono scegliere gente brava, scelgono quelli scarsi come loro. Io farei come hanno fatto a Singapore: i migliori studenti andavano con una borsa di studio all’estero nelle migliori università e quando tornavano, i più bravi li prendeva il governo a prezzo di mercato".