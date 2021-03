La bufala sugli altri due lotti di vaccino AstraZeneca vietati dall'Aifa

Allerta della Polizia postale su una bufala che sta circolando in rete in queste ore: si tratta di un falso comunicato di Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco) nel quale viene fatto divieto di utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca contro Covid-19. Aifa ha smentito la notizia ribadendo che l'unico lotto di vaccino AstraZeneca oggetto del divieto d'uso sul territorio nazionale è il numero ABV2856.

La bufala sugli altri due lotti di vaccino AstraZeneca vietati

La sospensione in via precauzionale è stata comunicata da Aifa giovedì scorso. Alla luce degli "eventi avversi in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti Covid-19, l'Agenzia italiana del farmaco ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l'Ema, agenzia del farmaco europea".

Ma si tratta di un solo lotto e non di tre lotti diversi, come riportato dal falso comunicato. La Polizia postale ricorda che le uniche informazioni e comunicazioni attendibili riguardanti la campagna vaccinale in atto contro il Covid-19 sono quelle reperibili sul sito ufficiale dell'Agenzia italiana del farmaco: "Si raccomanda sempre di non condividere notizie ricevute attraverso la messaggistica istantanea di cui non si abbia certezza della provenienza ma di segnalarle al commissariato di polizia online della Polizia postale e delle comunicazioni".

Le verifiche necessarie sul lotto ABV2856 di vaccino prodotto dalla multinazionale anglo-svedese sono in corso. L'Aifa ha anche spiegato che al momento "non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi". E ancora: "Aifa sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i Nas e le autorità competenti. I campioni di tale lotto verranno analizzati dall'Istituto superiore di sanità. Aifa comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile".