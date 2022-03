Dove sono i bunker in Italia

Cercasi villa... con bunker, o comunque con strutture interrate adibite a rifugi da utilizzare in caso di attacco. La guerra tra Russia e Ucraina spaventa gli italiani. L'ipotesi, al momento improbabile, che il conflitto si allarghi ad altri stati ha fatto aumentare la paura che anche il nostro paese possa essere coinvolto nello scontro. Parallelamente si è accesa la curiosità sull'esistenza di bunker in cui potenzialmente rifugiarsi, anche per il timore che la guerra possa sfociare in attacchi nucleari. Su alcuni siti immobiliari sono diversi gli annunci di immobili dotati di bunker. Lo scorso 28 febbraio, al quarto giorno di conflitto russo-ucraino, Immobiliare.it ha rilasciato una nota in cui faceva sapere come un suo comunicato stampa del 2012 relativo alla vendita di bunker antiatomici fosse schizzato tra le ricerche online.

Anche panic room e safe room sono salite in cima ai desideri dei cittadini. "La richiesta c'è sempre stata, ma in questi giorni è sicuramente in aumento", ha raccontato il capo di un'azienda specializzata nella sicurezza. Edifici privati e psicosi a parte, molti bunker pubblici e rifugi storici in tutta Italia sono stati costruiti per offrire riparo durante la seconda guerra mondiale. Alcuni di essi si possono visitare. Quali sono e dove si trovano? Ecco una mappa (che non ha la pretesa di essere esaustiva) dei bunker e dei rifugi nelle principali città italiane.

Dove si trovano i bunker a Roma?

Tra i più conosciuti ci sono quelli di Villa Torlonia, oggi parco pubblico ma un tempo residenza romana di Benito Mussolini. I lavori per la loro costruzione iniziarono nel 1942, con l'obiettivo di permettere a Mussolini e alla sua famiglia di sfuggire ai bombardamenti degli Alleati. Struttura cilindrica, si trovano a sei metri sottoterra e sono protetti da quattro metri di cemento armato. Non furono mai utilizzati da Mussolini, che venne arrestato il 25 aprile 1943. Oggi sono aperti al pubblico per visite guidate.

L'interno del bunker di Mussolini nella sua residenza di Villa Torlonia a Roma. Foto ANSA/ FABIO CAMPANA

Sempre a Roma, un altro rifugio storico è quello fatto costruire dal re Vittorio Emanuele III tra il 1940 e il 1942 nei terreni di Villa Ada. Chiuso per oltre 70 anni, anche questo oggi è aperto al pubblico. Destinato esclusivamente alla famiglia reale, il bunker era progettato per accogliere anche le automobili del re, dal momento che - pur trovandosi in linea d'aria a soli 350 metri dalla residenza reale di Villa Savoia - spostarsi a piedi avrebbe rappresentato un pericolo.

Dove sono i bunker a Milano?

Tra i bunker più conosciuti di Milano c'è invece rifugio 87, costruito in via Bodio, sotto la scuola elementare Giacomo Leopardi. Altri rifugi si trovano in via Gioia, vicino alla stazione centrale, e in via Cesare Battisti. I bunker Breda, o più precisamente i rifugi antiaerei della V sezione aeronautica della Breda, sono presenti in tutto il settore est del parco nord di Milano. Si tratta di rifugi antiaerei per piloti e operai che potevano accogliere, ognuno, 40 persone per un massimo di tre ore, il tempo di esaurire l'ossigeno. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, furono abbandonati e dimenticati finché un ritrovamento accidentale li restituì alla comunità. Oggi sono diventati luoghi che accolgono eventi, mostre e iniziative culturali.

Ci sono rifugi o bunker a Torino?

Quaranta metri in lunghezza, 4.5 in larghezza e 3.30 in altezza: questi bunker si trovano sotto piazza Risorgimento a Torino. Ultimati nel 1943, furono abbandonati con la fine della guerra e riaperti al pubblico nel 1995. Potevano ospitare fino a 1.150 persone. Più piccolo, con una capienza massima di 50 persone, è il rifugio torinese costruito sotto Palazzo Civico, sede del comune della città. Si trova a dieci metri sottoterra e vi si accede attraverso un tunnel lungo trenta metri e alto 1.80 metri.

Una veduta del rifugio antiaereo in Piazza del Risorgimento in occasione della riapertura, Torino, 27 Febbraio 2014. ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

Anche Napoli ha bunker sotterranei?

A Napoli oggi è visitabile il tunnel fatto costruire nel 1853 da Ferdinando II di Borbone. Fu utilizzato durante la seconda guerra mondiale come rifugio per i napoletani che cercavano riparo dai bombardamenti.

Un fermo immagine tratto da un video della guardia di finanza mostra una cavità del sottosuolo napoletano in passato usata come rifugio antiaereo. Napoli, 8 maggio 2019. ANSA/GUARDIA FINANZA

La città di Palermo ha bunker o rifugi?

A Palermo uno dei rifugi è all'interno di Palazzo delle Aquile, sede del comune. Il rifugio antiaereo era provvisto di impianto autonomo di illuminazione, bagni, e un sistema di ventilazione immetteva l'aria. Poteva ospitare circa duecento persone. Aveva tre accessi da piazza Pretoria e uno da Palazzo delle Aquile, l'unico da cui è possibile accedere attualmente. Viene periodicamente aperto alle visite. Esattamente come il rifugio di Boccadifalco, nell'area dell'ex scalo militare.