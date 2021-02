Burioni e l'inutile anatema contro la funzionaria che ha condotto la trattativa per i vaccini

Gran parte della battaglia contro il Covid-19 si gioca sui vaccini. E da più parti l'Unione Europea viene additata come responsabile del ritardo in cui le forniture arrivano nei vari Stati dell'Unione. Il confronto più spesso mostra come Stati Uniti (che ieri hanno approvato il vaccino di J&j) e Regno Unito, siano molto più rapidi (e forse scaltri, ndr) nell'approvigionarsi delle dosi necessarie a immunizzare la popolazione e far ripartire così il motore economico.

Nella forsennata ricerca di un responsabile quale capro espiatorio di un sistema che fa invece acqua da tutte le parti (in Italia ad esempio si è perso tempo a bandire una gara milionaria per padiglioni vaccinali che probabilmente non servivano, ndr) c'è chi si spinge ad additare la funzionaria che ha condotto la trattativa dell'EU per i vaccini quale causa dei ritardi.

Oggi il capro espiatorio è l'italiana Sandra Gallina e a puntare contro di lei i riflettori è niente nientepopodimeno che il virologo dei salotti televisivi Roberto Burioni. L'accademico in forza all'università San Raffaele lo fa citando un articolo di EuropaToday in cui i nostri inviati a Bruxelles lo scorso settembre davano la notizia di come la scelta della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen fosse caduta sull'alta funzionaria italiana, incaricata del delicato ruolo di portare avanti i negoziati con le case farmaceutiche.

Il celebre virologo addita Sandra Gallina perché avrebbe scarse conoscenze in temi sanitari, spiegando come la funzionaria potesse fregiarsi solo di una laurea alla scuola per interpreti e avesse avuto per la prima volta a che fare con la sanità nel luglio 2020 occupandosi prima di agricoltura e pesca. Una incompetenza che - secondo Burioni - paghiamo con ritardi nell'approvigionamento dei vaccini. Il non citato riferimento è alla scrittura dei contratti come quello molto contestato con AstraZeneca.

"Personalmente avrei preferito qualcuno con maggiore esperienza in ambito sanitario e farmaceutico, come hanno fatto in UK. A qualcuno piacciono i burocrati, a me no. Questione di gusti. Intanto UK i vaccini li ha e noi no." spiega Burioni. "Non credo che se nel 1940 avessero messo a capo della RAF un interprete sarebbe questo il commento a seguito della vittoria del nazismo in Europa dopo la battaglia di Inghilterra."

La funzionaria che ha condotto la trattativa dell'EU per i vaccini è laureata alla scuola interpreti e ha avuto a che fare per la prima volta con la sanità nel luglio 2020. Prima si occupava di agricoltura e pesca. Non è questa l'EU che voglio. https://t.co/gZ6vOtX2JV @mpersivale pic.twitter.com/Sybd6N271I — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 25, 2021

Burioni cita anche un passaggio di un intervento all'Europarlamento in cui Gallina avrebbe detto “un buon vaccino deve essere non solo efficace e sicuro, ma anche conveniente". Peccato che l'intervento vada contestualizzato: Gallina infatti stava sostenendo che i prezzi dei vaccini dovessero essere “compresi tra i 5 e i 15 euro per dose per garantire l'accessibilità economica per tutti gli Stati membri”.

E per Burioni il Cv manca di menzioni sulla sanità che invece avrebbe la parigrado del Regno Unito. Insomma, troppo burocrate e poco scienziata.

Tuttavia l'intervento del celebre virologo è stato da più parti additato come fuorviante anche perché, proprio nel curriculum tanto criticato da Burioni si trovano menzioni di una carriera di tutto rispetto. Come spiega Dario Prestigiacomo per Europatoday Gallina, in quanto a capacità negoziali, sembra adatta al ruolo: "La sua carriera è nata e si è evoluta sempre all'interno della Commissione europea".

Laureata in Interpretazione e lingue moderne all’Università di Trieste, la Gallina ha intrapreso trent’anni fa una carriera fuori dagli schemi ed è oggi considerata una donna forte dell’esecutivo Ue. Entra nel 1988 a Palazzo Berlaymont, l’edificio che ospita l’esecutivo europeo, come interprete. Sandra Gallina vanta infatti un pesante bagaglio linguistico che comprende due lingue materne - italiano e spagnolo - arricchito dalla conoscenza professionale di francese, inglese, portoghese e tedesco.

Dopo oltre dieci anni di lavoro d’interpretazione, passa alle mansioni amministrative come funzionaria del dipartimento Tasse e unione doganale della Commissione. Nel 2001 si apre quindi una lunga parentesi professionale presso la potente Dg Trade, il dicastero commerciale dell’esecutivo comunitario. Nell’ultimo ventennio la Gallina ha assistito e, ha partecipato come protagonista, alla trasformazione delle economie europee dalla dimensione nazionale a quella globale. La voce ‘export’ diventa infatti irrinunciabile per tutte le aziende, dalle piccole e medie imprese ai grandi gruppi, e la Commissione si attiva per stringere alleanze commerciali in tutto il mondo.

Sandra Gallina entra nel gruppo dei “top negotiator” dell’Unione europea, incaricata di stringere accordi economici con i Paesi partner, ma si occupa anche di sviluppo sostenibile nel settore agroalimentare e ittico. Dal 2018 al 2020 ricopre l’incarico di vice-direttrice dell’intera Dg Trade. Negli anni caldi della trattativa coi Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay), la funzionaria italiana viene spesso invitata a parlare durante eventi, audizioni e occasioni di ogni tipo alle quali prende parte il selezionato pubblico bruxellese fatto di eurodeputati, giornalisti, funzionari e lobbisti.

Con tutto il rispetto,questo non dimostra niente,salvo offrire l’occasione di una ennesima generica e populistica tirata contro fantomatici burocrati.@SandraGallina è una professionista rispettata e di prim’ordine.Sarebbe più utile concentrarsi tutti sulla soluzione dei problemi https://t.co/Y1R2wELZEP — Stefano Manservisi (@stefanomanservi) February 25, 2021

Insomma. Questa volta ci pare proprio che il celebre virologo sia scivolato sulla infida buccia di banana del populismo che in patria trova larga platea al gioco dello sparare sul burocrate di turno. Peccato.