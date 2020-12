Burioni vuole vaccinarsi per primo: "Pubblicherò anche il filmato per i complottisti e no vax"

"Siccome qualcuno mi mette nella lista delle 'persone che non si vaccinerebbero', chiarisco pubblicamente che sono disponibile a farmi vaccinare il giorno dopo l'approvazione del vaccino. Per primo". Se mai ce ne fosse bisogno, il virologo Roberto Burioni ha sgombrato il campo da ogni dubbio e con un post su Twitter ha chiarito la sua posizione in merito al vaccino anti covid: non solo sarebbe disposto a farlo, ma sarebbe anche uno dei primi - se non il primo - a volerlo fare.

Burioni vuole vaccinarsi per primo

Immediata la pioggia di commenti a sostegno delle parole del professore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "È una lotta contro i mulini a vento, pure se dicessi di vaccinarti in diretta tv i novax e i complottari vari direbbero che nella siringa non c'era niente": c’è chi gli fa notare che complottisti e no vax sarebbero capaci di negare qualsiasi cosa. "L’hanno già fatto quando mi sono vaccinato contro l’influenza - rassicura Burioni - e ho pubblicato il filmato". Siamo certi che il professor Burioni lo rifarebbe anche nel caso del vaccino anti covid, per zittire chi cerca da sempre di screditarlo.

Siccome qualcuno mi mette nella lista delle "persone che non si vaccinerebbero" chiarisco pubblicamente che sono disponibile a farmi vaccinare il giorno dopo l'approvazione del vaccino. Per primo. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) December 2, 2020

Quando arriverà un vaccino anti covid?

Quali sono i tempi per un vaccino? L'autorizzazione (di emergenza) a due cure contro il coronavirus potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Si tratta di quelli di Pfizer/Biontech e Moderna, che hanno inviato alle autorità di controllo la documentazione per ottenere l'autorizzazione di emergenza. Il primo è stato autorizzato nel Regno Unito ieri, mercoledì 2 dicembre, invece per l'Europa l'Ema deciderà entro il 29 dicembre e sul secondo entro il 12 gennaio, mentre l'Fda americana si riunirà il 17 dicembre. Potrebbe servire più tempo per il vaccino AstraZeneca, che sta per inviare nuova documentazione dopo i dubbi sorti dai risultati dei test.