"Sassi nel muesli e metalli nel burro d'arachidi", decine di prodotti tolti dal mercato

Confezioni di burro d'arachidi e di muesli, di vari marchi, sono state ritirate dal mercato. Le creme per la possibile presenza di "corpi estranei di origine metallica", mentre per il muesli c'è il rischio che siano presenti dei sassolini. I richiami sono stati pubblicati sul sito del ministero della Salute e interessano più lotti di prodotto.

Per quanto riguarda la crema d'arachidi, l'allarme riguarda:

Despar Crema arachidi spalmabile 100% vasetto 350g;

Crema di arachidi Peanut Butter Crunchy di Fiorentini;

Crema arachidi Peanut butter Creamy di Fiorentini;

Crema arachidi Peanut butter 100% di Fiorentini;

Crema di arachidi spalmabile 100% arachidi a marchio rt;

Crema di arachidi spalmabile a marchio Ok Brio;

Crema di arachidi spalmabile Coop.

Tutti sono prodotti dalla Birko S.r.l. di Torino e poi commercializzati sotto diversi marchi. L'indicazione è di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto di acquisto.

Per il muesli, i prodotti arrivano tutti dallo stabilimento di Lameri spa a San Bassiano (CR) e potrebbero contenere dei piccoli sassolini. L'elenco:

Muesli croccante con cioccolato, nocciole e mandorle a marchio Bennet;

Muesli croccante con cioccolato a marchio Decò;

Muesli croccante con uvetta e nocciole a marchio Decò;

Muesli croccante con cioccolato a marchio Selex;

Muesli con cioccolato NoiVoi;

Muesli con Uvetta Noi Voi;

Muesli a cioccolato a marchio Ristoris;

Muesli uvetta e nocciole Metro Chef;

Muesli fiocchi d'avena e cereali croccanti con cioccolato Metro Chef;

Muesli al cioccolato marchio Migross;

Muesli uvetta e nocciole U!;

Muesli croccante Cioccolato e nocciole U!;

Muesli cioccolato Viander;

Muesli cioccolato Ve'ge';

Muesli Uvetta e Nocciole di Mondo Natura;

Muesli cioccolato di Mondo Natura;

Muesli uvetta e nocciole con marchio Vale;

Muesli al cioccolato con marchio Vale;

Muesli croccante cioccolato fondente e nocciole Despar;

Muesli uvetta e nocciole granola croccante del marchio Pam;

Muesli cioccolato granola croccante del marchio Pam;

Muesli cioccolato e con nocciole di marchio Activity.

Così come per la crema d'arachidi l'avvertenza è la stessa: non consumare il prodotto e riportarlo al venditore.

Continua a leggere su Today.it...