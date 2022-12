La caccia ai cinghiali in città non è così come l'avete letta

Ha fatto molto parlare l'approvazione dell'emendamento che autorizzerebbe la caccia ai cinghiali (e a orsi e lupi) in città. Era stato il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli il primo a gridare lo scandalo contro l'emendamento firmato dal deputato di Fratelli d'Italia Tommaso Foti che a suo dire avrebbe esteso la caccia "a tutte le specie animali nei parchi e nelle città ad ogni ora ed in ogni periodo dell'anno". Un "emendamento Far West" come ribatezzato dall'Organizzazione internazionale protezione animali che rivendicava come lo stesso fosse inamissibile poiché estraneo alla manovra economica tanto da andare a modificare la legge nazionale sulla caccia e una normativa europea.

Ma leggiamo bene il testo della nuova norma inserita nella legge di bilancio che modificando la legge sulla caccia (la 157 dell’11 febbraio 1992) consente "le uccisioni delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto".

La chiave della modifica sta tutta nella tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, aggiunta agli aspetti di cui le regioni e le province autonome devono tener conto in merito al controllo degli animali selvatici che potranno essere cacciati anche in aree dove fino ad oggi era vietato. Come si legge nella proposta saranno le Regioni - sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ispra) - ad autorizzare i piani di abbattimento "qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci", ovvero quando fanno cilecca le gabbie e le campagne di cattura che avrebbero dovuto contenere la proliferazione degli animali selvatici.

Inoltre è pura speculazione l'ipotesi di vedere pattuglie di cacciatori sparare liberamente in strada, parchi, giardini o addirittura vicino a case e luoghi pubblici urbani. Ancora una volta basta leggere bene: se le Regioni riterranno indispensabile incrementare i piani di contenimento della fauna selvatica perché cinghiali o lupi (ad esempio) invadono aree urbane arrecando pericolo alla popolazione, sarà indispensabile che i cacciatori frequentino corsi di formazione prima di operare in area urbana, e poi saranno sempre coordinati da agenti dei corpi di polizia e dei militari forestali dell'Arma dei carabinieri.

Bene evidenziare come l'emendamento non modifica gli altri ambiti previsti dalla legge 157 che vieta severamente l'utilizzo di armi ove non ci siano le condizioni di sicurezza opportune. Quindi non è stata introdotto alcuna "libertà" alle doppiette in città: inoltre l'abbattimento degli animali sarà solo una extrema ratio. Prima infatti si dovranno adottare piani di controllo, poi di cattura per poi ricorrere all'abbattimento della fauna selvatica. Che dopo appurati controlli igenici potrà anche essere avviata all'uso alimentare. In pratica almeno per ora non vedremo trasformarsi i cinghiali che grufolano in diverse zone delle nostre città in un ragù. Ma si potranno intrapredere le azioni opportune per evitare che in futuro possano ripetersi pericoli per coloro che - anche in aree periferiche dei centri urbani - si trovano ad aver a che fare con cinghiali, lupi e orsi in zone dove la loro presenza è sfuggita al controllo.

Or dunque si procederà come già avviene oggi, ovvero dove la caccia é vietata si interverrà non con l'abbattimento, bensì con la cattura e successivamente si procederà all'abbattimento e ai controlli obbligatori per legge per processare le carni nella filiera alimentare. Quello che davvero cambia è che vengono allocati 500mila euro al fondo destinato a coloro che vengono danneggiati dall'incursione della fauna selvatica. Inoltre nei prossimi mesi il governo adotterà un piano straordinario di durata quinquennale "per la gestione e il contenimento della fauna selvatica"e questo potrebbe davvero cambiare le cose con le uccisioni e le catture di animali selvatici che potranno essere eseguite anche da cacciatori mentre ora devono essere eseguiti da guardie venatorie.